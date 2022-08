Les employeurs américains ont ajouté 528 000 emplois ; le chômage tombe à 3,5 % – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le boom de l’embauche aux États-Unis s’est poursuivi le mois dernier alors que les employeurs ont créé un nombre surprenant de 528 000 emplois malgré une inflation galopante et une inquiétude croissante face à une récession.

L’embauche de juillet était en hausse par rapport à 398 000 en juin. Le taux de chômage est tombé à 3,5 %.

L’économie américaine s’est contractée au cours des deux premiers trimestres de 2022 – une définition informelle de la récession. Mais la plupart des économistes pensent que la vigueur du marché du travail a empêché l’économie de sombrer dans un ralentissement.

Le marché du travail américain a à plusieurs reprises défié les sceptiques cette année. Les économistes s’attendaient à seulement 250 000 nouveaux emplois ce mois-ci.

Il y a bien sûr des implications politiques dans les chiffres publiés vendredi : la hausse des prix et le risque de récession devraient peser sur les électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre alors que les démocrates du président Joe Biden cherchent à garder le contrôle du Congrès.

Le contexte économique est troublant : le produit intérieur brut — la mesure la plus large de la production économique — a chuté au premier et au deuxième trimestre; baisses consécutives du PIB est l’un définition d’une récession. Et l’inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans.

La résilience du marché du travail actuel, en particulier le faible taux de chômage, est la principale raison pour laquelle la plupart des économistes ne pensent pas qu’un ralentissement ait encore commencé, même s’ils craignent de plus en plus qu’un ralentissement ne se produise. L’histoire n’est pas tout à fait rassurante : le taux de chômage était encore plus bas – 3,5 % – lorsqu’une récession de 11 mois a commencé en décembre 1969.

La récession n’est pas un problème uniquement américain.

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre a projeté jeudi que la cinquième économie mondiale glisser dans la récession d’ici la fin de l’année.

la Russie la guerre en Ukraine s’est assombrie les perspectives à travers l’Europe. Le conflit a fait pénurie d’énergie et fait grimper les prix. Les pays européens se préparent à la possibilité que Moscou continue à réduire – et peut-être complètement à couper – les flux de gaz naturel, utilisé pour alimenter les usines, produire de l’électricité et garder les maisons au chaud en hiver.

Si les Européens ne peuvent pas stocker suffisamment de gaz pour les mois froids, un rationnement peut être exigé par l’industrie.

Les économies sont sur une course effrénée depuis que COVID-19 a frappé au début de 2020.

La pandémie a pratiquement paralysé la vie économique, les entreprises fermant et les consommateurs restant chez eux. En mars et avril 2020, les employeurs américains ont supprimé 22 millions d’emplois et l’économie a plongé dans une profonde récession de deux mois.

Mais l’aide gouvernementale massive – et la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt et d’injecter de l’argent dans les marchés financiers – ont alimenté une reprise étonnamment rapide. Pris au dépourvu par la force du rebond, usines, magasins, ports et cours de marchandises sont submergé de commandes et se sont précipités pour ramener les travailleurs qu’ils avaient mis en congé lorsque COVID a frappé.

Le résultat a été des pénuries de main-d’œuvre et de fournitures, des livraisons retardées et des prix en hausse. Aux Etats-Unis, l’inflation est en constante augmentation depuis plus d’un an. En juin, les prix à la consommation ont bondi de 9,1 % par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis 1981.

La Fed a sous-estimé la résurgence de l’inflation, pensant que les prix augmentaient en raison de goulots d’étranglement temporaires de la chaîne d’approvisionnement. Il a depuis reconnu que la vague actuelle d’inflation n’est pas, comme on l’a dit autrefois, ” transitoire.”

Désormais, la banque centrale est répondre agressivement. Elle a relevé son taux d’intérêt à court terme de référence à quatre reprises cette année, et d’autres hausses de taux sont à venir.

Les coûts d’emprunt plus élevés pèsent lourd. La hausse des taux hypothécaires, par exemple, a refroidi un marché du logement brûlant. Les ventes de maisons précédemment occupées ont chuté en juin pour le cinquième mois consécutif.

Les sociétés immobilières – y compris la société de prêt LoanDepot et le courtier immobilier en ligne Redfin – ont commencé à licencier des travailleurs.

Le marché du travail montre d’autres signes d’instabilité.

Le département du Travail a rapporté mardi que les employeurs avaient affiché 10,7 millions d’offres d’emploi en juin – un chiffre sain mais le plus bas depuis septembre.

Et le nombre moyen sur quatre semaines d’Américains s’inscrivant aux allocations de chômage – un indicateur des licenciements qui atténue les fluctuations d’une semaine à l’autre – a augmenté la semaine dernière au plus haut niveau depuis novembrebien que les chiffres aient pu être exagérés par des facteurs saisonniers.

Le rapport sur l’emploi de vendredi arrive à un moment critique pour le président Biden, qui a soutenu que l’économie ne fait que ralentir plutôt que de se diriger vers une récession. L’inflation a persisté dans le soutien du public à Biden, mais l’administration a souligné que le taux de chômage de 3,6% et les solides gains d’emplois sont les signes d’une économie saine.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration s’attend à ce que le rythme des embauches continue de baisser dans les mois à venir, car le taux de chômage est déjà proche de ses plus bas historiques et moins de travailleurs potentiels sont disponibles.

Un rythme d’embauche plus lent et des niveaux réduits de croissance des salaires pourraient également suggérer que les pressions inflationnistes s’atténuent, mais la Maison Blanche tente de convaincre le public américain qu’une croissance moindre est positive à un moment où les législateurs républicains disent qu’une récession a déjà a débuté; ils citent la chute du PIB au cours du premier semestre de l’année.

“Nous nous attendons à ce qu’il soit plus proche de 150 000 emplois par mois”, a déclaré Jean-Pierre lors du briefing de jeudi. “Ce type de croissance de l’emploi est cohérent avec le niveau inférieur des chiffres du chômage que nous avons constaté.”

Economist House à Wells Fargo s’attend à ce que les employeurs continuent à créer des emplois pendant quelques mois. Mais la hausse des taux d’intérêt, a-t-elle dit, étouffera progressivement la croissance économique.

“Nous recherchons en fait une baisse pure et simple des embauches au premier trimestre, peut-être au deuxième trimestre de l’année prochaine”, a-t-elle déclaré. “Alors que la politique monétaire continue de se resserrer, cela va avoir un effet sur les conditions générales des affaires et donc sur la demande de travailleurs.

“Nous nous attendons à ce que l’économie américaine entre en récession, probablement au début de l’année.”

____

Josh Boak à Washington et Courtney Bonnell à Londres ont contribué à cette histoire.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.