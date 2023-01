Les employeurs américains ont ajouté 223 000 emplois en décembre

Le récent ralentissement est un signe que la campagne de la Réserve fédérale pour étouffer l’inflation pourrait enfin limiter le marché du travail, qui est resté remarquable alors même que le reste de l’économie commençait à trembler. Bien que le taux de chômage extrêmement bas suggère que les travailleurs ont toujours le dessus, la Fed prévoit que le taux atteindra environ 4,6% d’ici la fin de cette année, car ses augmentations de taux d’intérêt obligent les entreprises à se replier.

Les employeurs avaient hâte d’embaucher des travailleurs quand ils pouvaient les trouver et répugnaient à s’en débarrasser pendant la majeure partie de 2022. Les licenciements et les demandes initiales d’assurance-chômage sont restés extrêmement faibles, tandis que l’écart entre le nombre de travailleurs disponibles et les emplois répertoriés est loin supérieure à sa moyenne historique.

Ce rebond post-pandémique s’est affaibli ces derniers mois, car les secteurs qui avaient été alimentés par le mode de vie au foyer ont commencé à ralentir l’embauche et, dans certains cas, à supprimer des emplois.

Les industries qui ont bénéficié de la recrudescence de la demande des consommateurs, comme les hôtels, les restaurants et les lieux de divertissement, ont eu du mal à attirer les travailleurs nécessaires pour fonctionner à pleine capacité. Mais cela pourrait changer, car l’épargne des ménages accumulée pendant la pandémie a diminué et l’inflation rapide a poussé les Américains à entreprendre des travaux supplémentaires.

La part des personnes travaillant ou cherchant du travail a légèrement augmenté pour atteindre 62,3% en décembre – à peu près là où elle a été toute l’année – alors que plus de 400 000 personnes sont entrées sur le marché du travail.