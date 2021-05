Les employés veulent que les entreprises américaines se dressent contre le racisme

De la Silicon Valley à Wall Street, les entreprises se sont engagées à soutenir le mouvement Black Lives Matter et ont condamné les meurtres de la police alors que les manifestations inondaient les rues américaines.

Un an plus tard, les troubles nationaux se sont calmés, mais le mouvement pour la justice raciale déclenché par la mort de George Floyd traverse les cabines, les salles de conférence et les bureaux d’angle des entreprises américaines, les travailleurs américains exigeant que les entreprises affrontent le racisme systémique dans le pays et à l’intérieur. leurs propres organisations.

Les deux tiers des Américains disent vouloir que leurs entreprises se prononcent publiquement contre l’injustice raciale, selon un sondage publié jeudi par la société de stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion Paradigm et Harris Poll.

Une majorité des 2 035 adultes interrogés ont déclaré qu’ils tiendraient leurs employeurs responsables s’ils ne le faisaient pas, en particulier les travailleurs de 45 ans ou moins.

De plus, 54% ont déclaré qu’ils envisageraient de démissionner si leur employeur ne prenait pas position.

«Je pense que nous voyons de plus en plus les employés attendent plus de leur entreprise sur une gamme de thèmes d’impact social», a déclaré Joelle Emerson, fondatrice et PDG de Paradigm, à USA TODAY. «Les gens reconnaissent le rôle que jouent les organisations dans les communautés et le monde qui les entourent, et beaucoup de gens veulent travailler pour une entreprise qui utilise cette influence pour générer un impact positif.

De George Floyd à Breonna Taylor, l’injustice raciale est un problème, disent les travailleurs

Les appels à la justice raciale à la suite de la mort de Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et d’autres ont rendu les travailleurs américains plus conscients du racisme et plus désireux de soutenir ceux qui en souffrent, selon l’enquête Paradigm.

Plus des deux tiers des répondants – 69% – disent croire que l’injustice raciale est un problème aux États-Unis, et 60% disent que c’est un problème plus grave qu’ils ne le pensaient il y a un an.

Les perspectives variaient selon la race, l’origine ethnique et l’âge. Les personnes âgées de 35 à 44 ans étaient les plus susceptibles de penser que le racisme était un problème aux États-Unis (78%); les personnes âgées de 55 à 64 ans étaient les moins susceptibles (60%).

Black Lives Matter et l’Amérique des entreprises:Pourquoi y a-t-il encore si peu de cadres noirs?

Racisme et discrimination:Après le meurtre de George Floyd par la police, les employés noirs demandent aux entreprises américaines: Est-ce que nous importons?

Les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques et les Autochtones étaient plus susceptibles (75%) que les Blancs (65%) de penser que le racisme était un problème aux États-Unis.

« Beaucoup de gens ont passé l’année dernière à accorder plus d’attention à l’injustice raciale et à en apprendre davantage à ce sujet. Je pense que cela a conduit les gens à se demander comment les mêmes thèmes qu’ils voyaient aboutiraient à la violence et au meurtre pourraient également se manifester sous différentes formes au sein de leurs propres organisations », a déclaré Emerson. «Les gens ont commencé à réfléchir à la façon dont le racisme pourrait apparaître entre nos quatre murs, et de nombreux dirigeants qui s’éduquaient également sur ces mêmes sujets étaient plus réceptifs à ces questions qu’ils n’auraient pu l’être dans le passé.

L’enquête Paradigm a révélé que 61% des travailleurs américains veulent être un allié des groupes marginalisés, les personnes de couleur (68%) étant plus susceptibles de se sentir ainsi que les Blancs (56%).

Les deux tiers s’attendent à ce que leurs employeurs s’engagent sur un pied d’égalité.

«Les gens ne sont pas seulement motivés pour agir individuellement; une majorité de gens veulent voir les organisations faire de même », a révélé l’enquête.

Prendre une position publique ne suffit pas à satisfaire les travailleurs.

Près des trois quarts des Américains interrogés – 72% – souhaitent que leurs employeurs créent un milieu de travail inclusif. Plus des deux tiers – 68% – ont également déclaré qu’ils devraient pouvoir discuter des questions de justice raciale au travail.

Les organisations ont du travail à faire. Près de la moitié des Américains – 49% – ont été témoins ou victimes de préjugés raciaux ou de discrimination au travail au cours des 12 derniers mois, selon l’enquête.

14% ont déclaré avoir subi des préjugés ou de la discrimination liés à leur race / appartenance ethnique;

20% ont subi des microagressions;

20% ont été témoins de préjugés ou de discrimination à l’égard d’autrui fondés sur la race / l’origine ethnique;

17% ont été témoins de microagressions contre un collègue.

Environ 15% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se sentaient incapables de dénoncer les préjugés ou la discrimination dont elles ont été victimes ou dont elles ont été témoins.

L’activisme des employés pour la justice raciale se développe

«Le changement au sein des entreprises ne peut pas uniquement venir de l’espoir que les dirigeants changeront momentanément d’avis», a déclaré Ifeoma Ozoma, un ancien responsable des politiques publiques de Pinterest qui a accusé la société de médias sociaux de discrimination raciale.

L’activisme des employés balaie les entreprises américaines. Cela n’est nulle part plus évident que dans le secteur de la technologie où les employés de Google, d’Amazon et d’autres entreprises qui avaient l’habitude de garder leurs opinions pour eux-mêmes s’expriment sur les questions de diversité et d’équité, de la discrimination salariale au harcèlement sexuel.

Ozoma fait pression en Californie sur une législation connue sous le nom de «Silenced No More Act» qui protégerait les travailleurs contre les accords de non-divulgation dans des situations où ils sont confrontés à la discrimination ou au racisme.

«Alors que de plus en plus d’entreprises sont appelées pour une année presque sans action, après avoir dépensé de l’argent dans des campagnes de marketing en prétendant qu’elles se soucient de la vie des Noirs et des employés noirs, je m’attendrais à voir plus de travailleurs désireux d’utiliser une approche interne et externe, »Dit Ozoma.

Recommandations de Paradigm aux employeurs: