Les employés veulent des primes de vacances, mais ils peuvent obtenir des soirées pizza à la place

De nombreuses entreprises sont actuellement en difficulté, les problèmes d’inflation et les licenciements massifs ayant fait la une des journaux ces dernières semaines. Mais cela n’a pas empêché les employés d’attendre des primes de vacances.

Selon une nouvelle étude de Skynovaune société de facturation en ligne pour les petites entreprises, qui a interrogé plus de 1 800 employeurs et employés.

Un énorme 98% des travailleurs qui ont reçu une prime en 2021 sont restés avec leur même employeur cette année, selon le rapport de Skynova. Cette année, les entreprises qui n’offrent pas de bonus risquent de perdre des talents, déclare Joe Mercurio, un représentant de Skynova.

“De nombreux propriétaires d’entreprise éprouvent de l’anxiété fiscale dans ce climat économique, mais ne pas accorder de bonus pourrait finalement se retourner contre eux”, a déclaré Mercurio à CNBC Make It. “Avec des offres d’emploi plus nombreuses que les demandeurs d’emploi 2 à 1, les employés ont le pouvoir et s’attendent à être récompensés pour leur performance et leur loyauté.”

Voici à quel point les employés sont susceptibles d’obtenir des primes de vacances cette année – et ce qu’ils pourraient recevoir à la place.