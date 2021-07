Les employés vaccinés de la ville de Californie doivent porter des autocollants s’ils veulent travailler sans masques – RT USA News

Une ville californienne a ordonné à ses employés de porter un autocollant identifiant leur statut entièrement vacciné s’ils choisissent de venir travailler sans masque, dans le cadre d’une tendance mondiale croissante à distinguer les vaxxés des non injectés.

La ville de Montclair, située dans la Pomona Valley en Californie, a décrété qu’à partir de la semaine prochaine, les employés qui souhaitent travailler sans masque devront porter un autocollant indiquant qu’ils ont été vaccinés contre le Covid.

Selon le directeur municipal Edward Starr, la politique est conçue pour garantir que Montclair se conforme à une directive de juin émise par le conseil de sécurité au travail de Californie, qui demande à tous les travailleurs vaccinés de l’État de soumettre des preuves ou de signer un engagement qu’ils ont été vaccinés s’ils choisir de s’abstenir de porter un masque facial.

En réponse aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention, la Californie a publié de nouvelles directives en avril indiquant que les personnes entièrement vaccinées pouvaient renoncer aux masques dans la plupart des contextes.

Le responsable de la ville a affirmé que le ministère de la Santé publique de Californie encourageait l’utilisation d’autocollants sur les badges d’identification des employés. « pour démontrer qu’ils ont été complètement vaccinés. » Il a rejeté l’idée que les étiquettes pourraient être considérées comme potentiellement problématiques et a souligné que la politique aiderait la ville à respecter les directives étatiques et fédérales.

Starr a également souligné le fait que le CDC propose une sélection d’autocollants imprimables que les lieux de travail peuvent fournir aux employés qui se font vacciner. Cependant, il ne semble pas que l’autorité de santé publique ait publié des directives recommandant l’utilisation d’autocollants comme pièces d’identité.

Mais les raisons invoquées pour la nouvelle mesure n’ont pas convaincu le conseiller municipal Ben Lopez, qui a soutenu que la politique était une violation de la vie privée des employés et a averti que cela pourrait entraîner le traînement de Montclair devant les tribunaux.

« Cette politique est précipitée et enfoncée dans la gorge de nos employés sans qu’aucun conseil juridique ne soit recherché et sans discussion de notre conseil municipal », Lopez a déclaré lors d’une réunion du conseil plus tôt cette semaine. « Je pense que nous sommes sur un terrain juridique fragile. »

Le conseiller municipal s’est dit préoccupé par le fait que les autocollants pourraient rendre les employés « inconfortable » l’un autour de l’autre et qu’ils peuvent même créer un « niveau d’ostracisme » sur le lieu de travail.

Starr a repoussé les critiques en affirmant qu’un « nombre de plaintes » sur l’approche de la ville pour certifier le statut vaccinal avait déjà été déposée auprès des autorités de l’État. Mais Lopez a ouvertement contesté cette allégation, notant qu’il n’avait pas entendu parler d’un seul cas dans lequel un employé de la ville s’était opposé à la façon dont Montclair traite de telles questions.





Le conseiller municipal a en outre affirmé que plusieurs employés de la ville lui avaient dit qu’ils s’opposaient à la nouvelle politique d’autocollants. Dans une interview avec les médias locaux, Lopez a déclaré qu’il soutenait le maintien de l’ancienne politique de Montclair, selon laquelle les employés de la ville soumettaient des documents documentant leur statut de vaccination. Ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas le faire devaient se déguiser.

Bien que les affichages visibles du statut vaccinal soient encore rares aux États-Unis et à l’étranger, des pays du monde entier ont commencé à mettre en œuvre des identifiants de santé numériques qui sont nécessaires pour participer à de nombreuses activités ordinaires.

En Suisse, le chef du Parti libéral vert centriste du pays a plaidé pour que les personnes travaillant dans les hôpitaux et autres établissements de santé portent une identification indiquant leur statut vaccinal, prétendument comme un moyen de réduire la possibilité de transmission dans les milieux à haut risque.

L’utilisation de badges Star of David ou d’autres étiquettes est devenue populaire parmi les manifestants qui s’opposent au déploiement mondial de vaccins et à d’autres mesures Covid. Ces manifestants ont été régulièrement critiqués et humiliés par les médias pour leurs opinions prétendument extrémistes sur les campagnes mondiales de vaccination, dont beaucoup sont désormais ouvertement coercitives.

