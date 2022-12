Les employés se concentreront sur l’amortissement de carrière alors que les suppressions d’emplois augmentent

En savoir plus sur les finances personnelles : Comment gérer les travailleurs qui partent – et ceux qui restent Vous avez été licencié. 3 étapes à suivre si vous perdez votre emploi Les employeurs prévoient des augmentations de salaire de 4,6 % en 2023

Bien que les chiffres semblent stupéfiants, le nombre total de licenciements depuis le début de l’année est le deuxième plus bas jamais enregistré, depuis que l’entreprise a commencé à suivre les suppressions d’emplois en 1993. Le niveau le plus bas était l’année dernière.

Le taux d’annonces de suppressions d’emplois chez les employeurs américains en novembre était plus de cinq fois supérieur à celui d’il y a un an, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas. Dans l’ensemble, les entreprises basées aux États-Unis ont annoncé 76 835 suppressions d’emplois en novembre, menées par le secteur technologique. Jusqu’à présent cette année, les entreprises technologiques ont annoncé près de 81 000 coupes.

Les experts disent qu’une partie de la motivation pour l’amortissement de carrière peut également provenir d’employés à la recherche d’un poste qui correspond mieux à leurs valeurs.

“Je soupçonne que cela vient de personnes qui ne ressentent pas un sentiment d’appartenance au travail et qui ne trouvent pas de but dans le travail qu’elles font”, a déclaré Julie Kratz, fondatrice et PDG de Next Pivot Point, une organisation de formation au leadership qui travaille avec les entreprises pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion.

Ainsi, les employés “jouent en quelque sorte dans leur travail en attendant que quelque chose de mieux se présente et recherchent activement”, a-t-elle déclaré.