Les employés quittant le 9 à 5 pour être leur propre patron pendant la pandémie

SINGAPOUR – Pour Fiona Loh, jongler avec le marketing, les comptes, le service client et le développement de produits est une journée de travail. L’année dernière, la jeune femme de 28 ans a échangé des ordinateurs contre des cookies, lorsqu’elle a quitté son emploi stable de chef de produit technologique pour une banque afin de gérer sa propre entreprise de boulangerie, Whiskdom. « Chaque jour, je sentais quelque chose me pousser: Et si, et si, et si? » Loh a déclaré à CNBC. Et elle n’est pas seule. Loh fait partie d’un nombre croissant de personnes qui quittent leur emploi de 9 à 5 pour poursuivre leur passion après que la pandémie ait perturbé les industries et les carrières traditionnelles.

La montée de l’entrepreneur pandémique

L’année dernière, alors même que la sécurité de l’emploi devenait insaisissable pour beaucoup, plus de deux employés sur cinq (41%) envisageaient de quitter leur emploi pour créer leur propre entreprise, selon une étude de Singapour du cabinet de recrutement Randstad. Pour le boulanger autodidacte Loh, le choix était clair.

Je travaillais dos à dos entre mon travail de jour et mon activité nocturne – 20 bonnes heures par jour. Fiona Loh fondateur, Whiskdom

Lorsque le verrouillage de Singapour l’année dernière a stimulé l’appétit pour les produits de boulangerie maison, elle a vu une opportunité d’arrêter la mouture et de l’emmener. Agitation côté Instagram un cran. En juillet 2020, avec la pandémie qui sévit, Loh a quitté son emploi salarié pour prendre Whiskdom à temps plein. «Je travaillais dos à dos entre mon travail de jour et mon activité nocturne – 20 bonnes heures par jour», a-t-elle déclaré. « Il est arrivé ce jour où je me suis assis là et je ne pouvais pas penser. Mon esprit était tellement fatigué … Je sentais juste que je ne pouvais pas continuer. »

La Singapourienne Fiona Loh, 28 ans, a quitté son emploi bancaire pendant la pandémie pour diriger sa propre entreprise de boulangerie. CNBC

En octobre, avec une demande croissante pour ses brownies fondus et ses biscuits de style levain – et une liste d’attente de 18 mois à remplir, la jeune fondatrice a déménagé les opérations de la maison de ses parents vers une cuisine commerciale dans le centre de Singapour.

Stimulus ouvre la porte à de nouvelles entreprises

Loh’s est une réussite dans une année au cours de laquelle de nombreuses industries, en particulier l’alimentation et les boissons et la vente au détail, ont été battues par la pandémie et les verrouillages qui en ont résulté. Mais, selon Xiu Ru Lim, maître de conférences à l’école polytechnique de Singapour, le paysage économique jusqu’en 2020 et 2021 a été accommodant pour les nouveaux propriétaires d’entreprise.

Les subventions gouvernementales … ont donné aux propriétaires de petites entreprises la possibilité de se lancer. Xiu Ru Lim chargé de cours, Polytechnique de Singapour

« Cela pourrait en fait être une opportunité pour de nombreuses entreprises », a déclaré Lim. «Partout dans le monde, nous pouvons voir de nombreuses nouvelles entreprises se former. Un bon nombre d’entre elles, bien que les statistiques ne le rapportent pas entièrement, sont en fait des entreprises uniques. En effet, en 2020, les fermetures d’entreprises ont effectivement chuté tandis que le nombre de nouveaux les entreprises constituées sont restées stables car le gouvernement de Singapour – comme de nombreux autres pays développés – a accordé des prêts, des subventions et des maintenir les petites entreprises à flot.

Les paiements numériques et d’autres technologies ont abaissé les barrières à l’entrée pour de nombreux nouveaux propriétaires d’entreprise. CNBC

Entre-temps, l’adoption rapide de la technologie au cours de la période a ouvert le marché à de nouvelles entreprises, a noté Lim. « La compétition s’est un peu stabilisée », a-t-elle déclaré. « Avec les subventions et les incitations gouvernementales qui encouragent réellement les entreprises à passer au numérique, cela a donné aux propriétaires de petites entreprises des opportunités de se lancer. »

Nouvelle génération de chefs d’entreprise

La propriété d’une entreprise peut avoir un lourd tribut personnel et financier – et cela reste un obstacle important empêchant de nombreux autres propriétaires d’entreprise potentiels de réaliser leurs objectifs, cependant. Loh, pour sa part, a reçu un gouvernement subvention pour ses fours, mais elle a dû débourser 50 000 dollars de Singapour (environ 37 500 dollars) en économies personnelles pour financer le projet. Cela a mis ses rêves de mariage et d’achat d’une maison en suspens, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait pas encore égalé son salaire précédent.

Quand on se lance dans l’entrepreneuriat, on finit par devoir être tout … Mais, pour moi, j’aime vraiment le faire. Fiona Loh fondateur, Whiskdom