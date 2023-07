Les employés du NHS démissionnent en nombre « record » – médias – RT World News

Près de 170 000 professionnels de la santé ont quitté leur emploi en Angleterre l’année dernière, rapporte l’Observer

L’exode des travailleurs du NHS England l’année dernière a été le plus élevé depuis au moins une décennie, a rapporté samedi l’Observer, citant son analyse des statistiques sur le lieu de travail recueillies depuis 2010.

Près de 170 000 employés, dont plus de 41 000 infirmières, ont quitté leur emploi dans les hôpitaux et les services de santé communautaire en 2022, contre près de 150 000 l’année précédente.

L’exode englobe toutes les professions, des médecins et du personnel ambulancier aux gestionnaires et au personnel technique, a déclaré l’Observateur.

L’industrie de la santé, qui se remet encore de la pandémie de Covid-19, fait une hémorragie des travailleurs depuis un certain temps, certains citant « pressions au travail » épuisement professionnel, environnement de travail difficile et devoir faire face à des pénuries générales comme raisons de partir.















Le service de santé du Royaume-Uni est en déclin depuis plus d’une décennie, le gouvernement ayant limité le budget du NHS en 2010. Selon la British Medical Association (BMA), il y a actuellement 7,42 millions de personnes en attente d’un traitement, dont plus de 372 000 patients en attente de plus de une année. Les arriérés entraîneront probablement une aggravation des conditions sur toute la ligne, entraînant une plus grande demande de services de santé.



Le Premier ministre Rishi Sunak a récemment dévoilé un plan de 2,4 milliards de livres sterling (3 milliards de dollars) pour lutter contre la crise du personnel du NHS, qui comprend l’augmentation du nombre de places universitaires pour les étudiants en médecine et de nouveaux programmes d’apprentissage. Selon les autorités, certains progrès ont été accomplis car les listes d’attente se sont progressivement raccourcies dans certains domaines.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ce sont des réalisations remarquables compte tenu de tout ce que le NHS a dû affronter », a déclaré la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, en mai.