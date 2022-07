Les employés du Medieval Times votent pour se syndiquer dans le New Jersey

L’effort de syndicalisation, rapporté pour la première fois par le Huffington Post, a prévalu vendredi, lorsque les employés ont voté, 26 contre 11, pour rejoindre l’American Guild of Variety Artists. Les médiévistes rejoindront un large éventail d’artistes représentés par la guilde, y compris les Radio City Rockettes, certains artistes de cirque et les acteurs de personnages qui se produisent à Disneyland – dont Mulan et Aladdin, par exemple – en Californie.

Les employés recherchent également un salaire plus élevé (Garza reçoit 20 dollars de l’heure et les écuyers commencent à environ 14 dollars de l’heure), et que les supérieurs les traitent davantage comme des travailleurs qualifiés – des cascadeurs entraînés qui effectuent des combats complexes avec des lances, des épées et des haches, et des acteurs expérimentés qui font plus que lire des répliques. La direction de Medieval Times n’a pas répondu aux demandes de commentaires.