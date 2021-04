Les employés du magasin Macy’s remportent la victoire lors de l’auto-paiement difficile

Lorsque Macy’s a déployé une nouvelle fonctionnalité de paiement en libre-service dans son application mobile en 2018, le grand magasin a vanté comment les clients pouvaient parcourir les magasins tout en évitant les tracas de la file d’attente. Pour certains associés de magasin, cependant, cela a déclenché la sonnette d’alarme – et craint que cela ne compromette leur emploi ou leur salaire.

Trois ans plus tard, un syndicat qui représente les employés de Macy a remporté une victoire en contestant l’approche basée sur la technologie et la façon dont elle les supprime des commissions. Un arbitre indépendant a statué la semaine dernière que Macy’s avait violé son accord de négociation et a déclaré que la société devait exclure les départements, tels que les costumes pour hommes et les cosmétiques, qui ont une rémunération à la commission du libre-service.

Le grief a été déposé par environ 600 employés de six magasins de la région de Boston et du Rhode Island, qui font partie des United Food and Commercial Workers. Les TUAC représentent 1,3 million de travailleurs, dont plus de 11 000 travailleurs de Macy’s dans les grandes villes comme Seattle, San Francisco et New York.

Le conflit de travail met en lumière la tension entre la technologie et les travailleurs du commerce de détail. Pendant des années, les détaillants, des grands magasins aux grands épiciers, se sont précipités pour suivre le rythme alors que le géant en ligne Amazon et les marques de commerce électronique s’adressant directement aux consommateurs ont volé des parts de marché.

Amazon a fait de la technologie une fonctionnalité centrale en élargissant sa propre empreinte physique. Dans ses dépanneurs, appelés Amazon Go, il utilise des systèmes de caméra de haute technologie qui automatisent les paiements – accélérant les paiements pour les clients et éliminant le besoin de caissiers. On pense qu’elle apportera cette technologie à au moins certains de ses épiceries pleine grandeur Amazon Fresh. Et il étend également un système de paiement par numérisation de la paume aux magasins Whole Foods.

Avec la pandémie, le débat est revenu au premier plan. Les consommateurs ont téléchargé des applications et adopté de nouveaux modes d’achat tels que le ramassage à la rue pour limiter les déplacements en magasin et la distance sociale pendant la crise sanitaire. En cours de route, les acheteurs ont appris à aimer la commodité supplémentaire que ces services offrent. C’est une urgence supplémentaire pour les détaillants d’adapter leurs options numériques, leur chaîne d’approvisionnement et leur main-d’œuvre pour suivre les préférences des consommateurs.

Par exemple, les paiements sans contact se sont généralisés, selon un nouveau rapport de Mastercard. Il a révélé que 41% des transactions en personne dans le monde au troisième trimestre de 2020 étaient sans contact, contre 37% au deuxième trimestre et 20% un an auparavant.