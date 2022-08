Les employés du gouvernement américain ont reçu l’ordre de s’abriter sur place face à la recrudescence de la violence à Tijuana

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les employés du gouvernement américain à Tijuana, au Mexique, reçoivent l’ordre de s’abriter sur place après une soudaine flambée de crimes violents.

Les forces de l’ordre mexicaines enquêtent sur une série d’incendies de véhicules et des rapports de violence dans la région. Le déclenchement soudain d’un incendie criminel apparent a effrayé les responsables et soulevé des questions sur le motif.

Le gouvernement américain a ordonné aux employés de rester à l’abri et hors des lieux publics par mesure de précaution.

“Le consulat général des États-Unis à Tijuana est au courant de plusieurs incendies de véhicules, de barrages routiers et d’une intense activité policière à Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada et Tecate”, a déclaré le consulat. “Les employés du gouvernement américain ont reçu l’ordre de s’abriter sur place jusqu’à nouvel ordre.”

Le consulat a recommandé aux employés du gouvernement américain “d’éviter la zone, de rechercher un abri sûr s’ils se trouvent dans la zone, de surveiller les médias locaux pour les mises à jour, d’être conscients de l’environnement et d’informer les amis et la famille de [their] sécurité.”

Le maire de Montserrat Caballero Ramírez a déclaré à la presse qu’au moins 10 incendies de véhicules avaient été signalés et que les réserves de police et les unités de la garde nationale étaient prêtes à se déployer si nécessaire, selon NBC 7 San Diego.

Tijuana est depuis longtemps impliquée dans des enquêtes nationales et internationales sur les crimes violents et le trafic de drogue.

Plus tôt cette année, les autorités américaines ont annoncé la découverte d’un énorme tunnel s’étendant sous la frontière américano-mexicaine qui était probablement utilisé pour transporter des drogues non détectées.

Le tunnel “entièrement opérationnel”, long de plus de 1 700 pieds, relie Tijuana à un entrepôt industriel à San Diego.