Les employés du bureau des affaires publiques européennes de Samsung discutent de leur culture ESG – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé sa nouvelle stratégie environnementale, un effort global pour rejoindre le mouvement mondial de lutte contre le changement climatique. Au cœur du nouvel engagement est d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en utilisant des technologies innovantes pour mettre en œuvre la durabilité tout au long de son processus de production, du cycle de vie des produits et plus encore — permettant un avenir plus vert pour tous.

Conformément à cette vision, ESG — ou de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise — est bien plus qu’un mot à la mode chez Samsung Electronics, et nous pensons qu’avoir un impact positif sur la planète commence par nos employés. C’est pourquoi nous mettons en lumière les employés de Samsung du monde entier qui montrent la voie en cultivant une culture de durabilité et de responsabilité sociale. Nous décomposons les tenants et les aboutissants de l’ESG dans Samsung et répondons à vos questions sur la façon dont nous construisons un avenir meilleur pour tous.

Ensuite, dans notre nouvelle série sur la façon dont les employés de Samsung dans le monde entier construisent un avenir plus durable, nous avons deux femmes qui ouvrent la voie, Francesca Falco et Paula Byrne du bureau des affaires publiques européennes de Samsung.

Une journée dans la vie des influenceurs ESG

Il y a plus à Bruxelles que du chocolat et des gaufres. Située en Belgique, Bruxelles est connue pour être la capitale non officielle de l’UE en raison de sa longue histoire d’accueil de plusieurs institutions principales de l’UE, notamment la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Étant donné que l’ESG est soumise à une législation européenne de plus en plus lourde, le bureau des affaires publiques européennes de Samsung basé à Bruxelles fait partie intégrante de la conduite du mouvement ESG à travers l’entreprise et le continent.

Francesca et Paula travaillent ensemble pour Samsung au bureau des affaires publiques européennes de Bruxelles, renforçant la stratégie ESG de Samsung. “Notre bureau est chargé des relations gouvernementales avec les institutions de l’UE”, a déclaré Francesca. “Cela comprend l’établissement et le maintien de relations solides avec l’UE, les organisations internationales et d’autres parties prenantes dans les domaines de la durabilité et de la citoyenneté d’entreprise.”

La paire surveille et offre des conseils sur la durabilité et la responsabilité d’entreprise non seulement sur l’ensemble du cycle de vie du produit, mais également sur les activités d’entreprise de Samsung. De la publication de rapports réguliers sur l’impact environnemental à la collaboration avec les dirigeants pour assurer la transparence à l’échelle de l’entreprise et à la création d’une stratégie globale pour l’Europe, ces deux femmes unissent les personnes et les politiques pour diriger un mouvement durable dans l’ensemble de Samsung.

Alors, à quoi ressemble une journée dans la vie de ces experts ESG ?

Francesca et Paule aller travailler à vélo. Pour eux, la durabilité n’est pas qu’un travail — c’est un style de vie. Heureusement, le bureau Samsung à Bruxelles facilite la vie verte pour les employés. Comme le bureau est situé dans un quartier piétonnier bien desservi par les transports en commun et facilement accessible en vélo, de nombreux employés optent pour des moyens de transport plus verts. Cela réduit non seulement leur empreinte, mais leur permet également de faire de l’exercice quotidien sain.

Une fois au bureau, Francesca et Paula se saluent toujours avant de commencer leur journée. Leurs horaires quotidiens varient considérablement — L’ESG est un vaste domaine, de sorte que leurs programmes ne sont jamais tout à fait les mêmes.

“Un instant, j’organise un événement pour les étudiants, le lendemain, je lis le dernier règlement de la Commission européenne sur l’éco-conception, et un instant plus tard, je rencontre d’autres entreprises pour discuter de l’efficacité énergétique”, a déclaré Francesca. “Je couvre un large éventail de sujets et de tâches, donc ça ne devient jamais ennuyeux.”

Construire une chaîne d’approvisionnement plus durable

Par-dessus tout, Paula croit au pouvoir du partenariat – qu’elle apporte quotidiennement à son rôle d’experte en gouvernance sociale environnementale pour Samsung European Public Affairs.

Paula a été passionnée par son travail de conseil auprès des fournisseurs et des clients sur la sécurité, la santé, le bien-être, les bonnes pratiques de travail, les droits de l’homme et l’environnement, qui a déjà donné des résultats fructueux. En tant qu’entreprise mondiale, la chaîne d’approvisionnement de Samsung a une portée et une empreinte énormes. En travaillant avec les hommes et les femmes qui façonnent l’avenir des normes ESG en Europe et dans le monde, Paula espère également façonner l’avenir de l’ESG chez Samsung.

Samsung a adopté un processus et des critères d’évaluation approfondis et transparents pour ses nouveaux fournisseurs. “Le système d’évaluation Eco-Partner de Samsung garantit que tous les matériaux utilisés pour les produits Samsung ne contiennent pas de produits chimiques ou de matériaux nocifs”, a expliqué Paula. “Par le biais de ce programme, Samsung demande à toutes les entreprises partenaires de respecter des critères environnementaux et de s’évaluer régulièrement.”

Samsung s’efforce d’établir des partenariats stratégiques avec les fournisseurs les plus performants basés sur la confiance mutuelle et offre à ses fournisseurs une variété de programmes pour soutenir le financement, l’éducation et l’innovation.

Selon Paula, ces partenariats sont parfaits pour Samsung et ses clients afin de créer une valeur durable. Elle prévoit d’obtenir de meilleurs résultats en partageant ses compétences et ses connaissances, renforçant ainsi la réputation de Samsung et de ses clients en tant qu’entreprises durables.

Aider les étudiants à rester en sécurité, responsables et en bonne santé en ligne

En tant qu’experte senior en citoyenneté d’entreprise et durabilité chez Samsung European Public Affairs, Francesca s’intéresse à la gestion des activités de citoyenneté d’entreprise de l’entreprise en Europe, en se concentrant sur l’éducation et le bien-être numérique.

Travailler à une si grande échelle est certainement impressionnant, mais l’impact personnel de Francesca sur la vie quotidienne des gens est ce qui la passionne le plus. Un exemple remarquable était les activités de Samsung promouvant la sécurité en ligne auprès des jeunes, des parents et des enseignants, qui était également le premier projet de Francesca dans l’entreprise.

“Chaque année, Samsung vend des millions de produits technologiques qui pourraient se retrouver entre les mains de jeunes consommateurs”, a déclaré Francesca. “Je suis fier qu’en tant qu’entreprise responsable, dans de nombreux pays européens, nous contribuions à sensibiliser et à fournir les outils techniques dont les mineurs, les parents et les tuteurs ont besoin pour utiliser nos appareils connectés en toute sécurité.”

En ce qui concerne l’approche de Samsung en matière de sécurité en ligne, Francesca a expliqué que nous devons préparer les personnes ayant des compétences numériques, fournir des connaissances et des outils pour utiliser la technologie de manière réfléchie et en toute sécurité et protéger les utilisateurs contre les contenus ou comportements préjudiciables. Dans le cadre du Better Internet for Kids Youth Pledge de Samsung, Francesca a mobilisé plusieurs filiales européennes pour travailler ensemble et organiser des ateliers afin d’impliquer les jeunes dans les discussions de Samsung sur la conception adaptée à l’âge et les fonctions de sécurité en ligne.

Francesca a même eu la chance de présenter les efforts de Samsung au Forum Safer Internet 2020 et plus tard, aux institutions et parties prenantes européennes, démontrant ainsi la grande portée de ses efforts.

“Ce type d’activité, qui va au-delà de la conformité légale, montre que Samsung déploie de véritables efforts pour créer un avenir meilleur”, a déclaré Francesca. “Maintenant que Samsung a annoncé son nouveau stratégie environnementalenous sommes impatients de soutenir les efforts de notre siège social en matière de climat et d’économie circulaire avec des initiatives régionales.

Développer une culture d’entreprise verte

Francesca et Paula s’efforcent d’être éco-responsables, qu’elles soient à la maison ou au bureau. Par exemple, Francesca et Paula essaient toutes deux de promouvoir des choix plus durables dans le cadre de leur culture de bureau, comme la réduction de l’utilisation de papier et de plastique et l’organisation plus efficace du recyclage.

Tout leur bureau s’est même embarqué, installant un système de filtration d’eau pour l’eau potable – éliminant ainsi l’utilisation de bouteilles en plastique – et remplaçant la machine à café à capsules par une machine à café en grains.

Après tout, lorsqu’il s’agit d’apporter des changements qui protègent la planète, Francesca pense que tout dépend de l’état d’esprit.

« Le principal obstacle à un véritable changement est le sentiment que les choix individuels n’ont pas ou peu d’impact. C’est loin d’être vrai », a déclaré Francesca. “Notre choix de la façon dont nous nous rendons au travail, de ce que nous mangeons, de la manière dont nous organisons des réunions et du nombre de voyages d’affaires que nous effectuons peut inspirer ceux qui nous entourent et créer une vague de changement.”

“Nous avons une planète, et les mauvais traitements qu’elle subit nous affectent tous”, a ajouté Paula. « Il est important d’inciter les employés et les consommateurs à faire de meilleurs choix pour l’environnement. Les dommages environnementaux sont étroitement liés aux personnes, à notre travail, à notre santé et au bien-être général et à la stabilité de nos communautés.

Le vert c’est de l’or

Au fil des ans, la durabilité est passée d’un “bon à avoir” à un “must have”. Que ce soit au niveau individuel ou à l’échelle de l’entreprise, il existe une bien plus grande prise de conscience de la nécessité de l’ESG dans les entreprises. Cette passion commence chez ses employés et entraîne des changements positifs chez Samsung à tous les niveaux : de la conception et de la fabrication aux ventes et à la communication.

« Il est crucial que mon employeur soit une entreprise citoyenne responsable, car je veux travailler pour une entreprise qui partage mes valeurs et correspond à mes choix de vie », a déclaré Francesca. “J’aime utiliser mes connaissances et mes compétences pour avoir un impact positif sur le monde, et je suis très fier de savoir qu’avec Samsung, j’ai contribué au lancement et au déploiement d’activités environnementales et éducatives.”

« La technologie peut vraiment être utilisé pour le bien de la planète, du profit et des gens », a ajouté Paula. “Travailler pour une entreprise qui considère le soin de notre planète comme un objectif clé est intelligent et peut rester en activité pour les générations futures.

Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la protection de l’écosystème et la préservation des ressources naturelles pour les générations futures. Chez Samsung, nous nous efforçons d’être le lieu de travail le plus socialement responsable possible et d’intégrer la durabilité dans la vie quotidienne de nos employés.