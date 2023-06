Les employés disent que leur bien-être s’est détérioré, mais les patrons ne sont pas d’accord : Enquête

Cependant, la suite C a indiqué une perspective très différente : plus de trois cadres sur quatre pensent à tort que le bien-être de leur personnel s’est amélioré.

Alors que 77 % des cadres estiment que le bien-être mental des travailleurs s’est amélioré, seuls 33 % des employés interrogés le pensent, selon le rapport. Un pourcentage encore plus faible estime que leur bien-être social et financier (27 % et 30 % respectivement) est meilleur.

Deloitte et Workplace Intelligence ont constaté que la plupart des répondants sont motivés pour atteindre le bien-être, 84 % d’entre eux déclarant que l’amélioration de leur santé mentale, physique et financière est une « priorité absolue » cette année.

Il n’est donc pas surprenant que de nombreux travailleurs déclarent également ressentir fréquemment des émotions négatives et de la fatigue, selon le rapport. Environ la moitié disent se sentir « toujours » ou « souvent » épuisées (52 %) ou stressées (49 %).

« D’une année sur l’autre, le travail est la principale cause d’épuisement professionnel. Les employés sont surchargés de travail et, avec les récents licenciements au cours des six derniers mois, il y a eu plus de travail pour moins de personnes », a déclaré Schawbel.

Il a ajouté que le nouveau mandat de retour au bureau à temps partiel pourrait potentiellement réduire les heures de travail et l’épuisement professionnel, mais les entreprises ont toujours besoin d’une « bonne gestion » et donnent la priorité au bien-être, quelles que soient les modalités de travail.