Les employés d’IKEA quittent leur travail après que l’entreprise a servi du poulet frit et de la pastèque pour le mois de juin – RT USA News

Un groupe d’environ 20 employés d’IKEA à Atlanta a quitté le travail le week-end dernier après que l’entreprise ait servi du poulet frit et de la pastèque – deux aliments racialement stéréotypés pour les Afro-Américains – le 10 juin.

Le poulet frit et la pastèque étaient les deux éléments au sommet de la « menu spécial » conçu pour « honorer la persévérance des Noirs américains et reconnaître les progrès qui restent à faire », qui aurait été envoyé aux employés d’IKEA par courrier électronique après que le président Joe Biden a signé un projet de loi faisant du Juneteenth – qui commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis – un jour férié fédéral.

IKEA a confirmé mercredi dans une déclaration à l’Independent qu’environ 20 employés étaient sortis pour protester contre le déjeuner, mais a insisté sur le fait que le personnel noir avait aidé à organiser le menu, ce qui « a été créé avec les meilleures intentions » et inclus « recommandations de collègues noirs. »

« Nous nous sommes trompés et nous nous excusons sincèrement » a déclaré un porte-parole de l’entreprise.





Bien que le menu comprenne également d’autres plats, comme le macaroni au fromage et la salade de pommes de terre, de nombreux employés considéraient les choix alimentaires comme racistes – notant le lien entre le poulet frit et la pastèque et de nombreux stéréotypes afro-américains, ainsi que le lien entre la nourriture et l’esclavage.

Un employé a déclaré à CBS46 que l’incident « a bouleversé beaucoup de gens » et qu’ils « voulait vraiment arrêter ».

« Les gens ne revenaient pas au travail » l’employé a ajouté, tandis qu’un autre travailleur a dit, « Vous ne pouvez pas dire que servir de la pastèque le juin est un menu soul food quand vous ne connaissez même pas l’histoire. Ils avaient l’habitude de nourrir les esclaves de pastèque pendant le temps de l’esclavage.

Les illustrations et les dessins animés racistes de l’histoire américaine montraient fréquemment des caricatures de Noirs américains mangeant des tranches de pastèque. Le poulet frit a également eu une histoire similaire en tant que trope raciste.





