Les employés des entrepôts d’Amazon ont du mal à obtenir des soins et une indemnisation pour les blessures

Il y a environ un an, Ash Jones a attrapé une petite boîte sur un tapis roulant dans un entrepôt Amazon à Hebron, dans le Kentucky. Il n’a pas pu travailler depuis.

Le colis, que Jones estimait à environ 10 pouces de long, était d’une lourdeur trompeuse. Alors qu’il se tournait pour le placer sur une palette, son poignet céda.

“J’ai senti quelque chose de pop”, a déclaré Jones, notant que l’emballage ne comportait aucune étiquette d’avertissement concernant son poids. Il dit que son poignet a ensuite gonflé à la taille d’une orange.

La blessure n’était que le début des problèmes de Jones. Il était initialement en indemnisation des accidents du travail, mais ses prestations ont cessé après quelques semaines car un médecin sous contrat avec Amazon l’a classé comme handicapé permanent. Après des mois sans salaire, dit-il, Amazon a déclaré qu’il ne pouvait pas trouver de poste pour Jones adapté à son handicap. Cependant, Jones n’avait pas attendu. Il a obtenu un avocat et un deuxième avis d’un médecin qui a déclaré que l’invalidité n’était pas permanente.

Dans l’après-midi où CNET s’est renseigné sur les détails du cas de Jones, Amazon lui a proposé un règlement pour près d’un an d’indemnisation des travailleurs non rémunérés.

Jones n’est pas le seul travailleur à avoir dû se battre avec Amazon pour obtenir des prestations après une blessure au travail dans l’une des entreprises de l’entreprise. plus de 800 entrepôts nord-américains. Les travailleurs, les défenseurs et les régulateurs attribuent les blessures aux objectifs de productivité exigeants d’Amazon, souvent appelés “le taux”, qui dictent combien de temps chaque tâche doit prendre à la seconde, et surveillent si les travailleurs restent sur la bonne voie. Évalués par des médecins payés par Amazon, les travailleurs blessés disent être confrontés à un système qui vise à les remettre sur le sol plutôt qu’à les aider à guérir. Ils décrivent également un système RH byzantin qui nécessite une communication constante pour s’assurer que leurs cas ne passent pas entre les mailles du filet.

Les employés d’entrepôt d’Amazon sont susceptibles de travailler dur sur de longs quarts de travail la semaine prochaine environ. Mardi et mercredi, le géant du e-commerce tiendra son rendez-vous annuel Premier jour extravagance shopping. L’un des plus grands moteurs d’achat de l’entreprise, Prime Day mettra les employés d’entrepôt déjà taxés à un rythme plus effréné alors qu’ils font face à un assaut de commandes et aux exigences d’une expédition de deux jours.

Un travailleur se dispute avec Amazon pour les soins de santé et les congés survient alors que l’entreprise a du mal à gérer une entreprise tentaculaire d’entreposage et de logistique qui s’est développée rapidement pendant la pandémie. Coincés chez eux, les consommateurs ont passé des commandes record en ligne, augmentant le besoin de plus d’entrepôts.

Amazon a embauché 300 000 personnes dans ses services d’exécution en 2021, la société rapportant vers la fin de cette année que sa main-d’œuvre mondiale s’élevait à plus de 1,6 million personnes. Les opérations logistiques de l’entreprise, qui comprennent des entrepôts et des installations aériennes, ont triplé de taille. (Amazon fait maintenant face à une baisse de la demande et à un excès d’espace qui en résulte.)

L’importante main-d’œuvre de l’entreprise s’accompagne de taux de blessures plus élevés. Entre 2018 et 2020, les entrepôts Amazon du Minnesota ont enregistré des taux de blessures plus de deux fois plus élevé comme d’autres entrepôts de l’État, selon le National Employment Law Project. De même, des blessures graves dans tous les entrepôts américains d’Amazon ont couru à deux fois le niveau des entrepôts non-Amazon en 2021, selon le Strategic Organizing Center, un groupe de défense des droits des travailleurs affilié à un syndicat, qui a également constaté que l’entreprise comptait près de sept blessures pour 100 travailleurs et un total de 38 000 blessures signalées.

Amazon ne conteste pas le nombre de ses accidents du travail, qui sont basés sur les propres rapports de l’entreprise à l’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail. Le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a déclaré que la croissance des blessures était liée à la croissance de la main-d’œuvre de l’entreprise, ajoutant que les nouvelles recrues sont plus susceptibles de se blesser.

“Nous prenons la santé et la sécurité de notre équipe au sérieux et, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous ne pensons pas que ces quelques anecdotes représentent l’expérience de nos plus d’un million d’employés de première ligne”, a déclaré Nantel à propos des travailleurs. à. “Lorsqu’un membre de notre équipe a un problème, nous travaillons dur pour répondre à ses préoccupations uniques, y compris les problèmes de rémunération, d’avantages sociaux ou d’hébergement.”

Les avocats des accidents du travail disent que demander des prestations est compliqué car de nombreux travailleurs blessés ne savent pas qu’ils y ont droit depuis le début. De nombreux travailleurs blessés attendent des mois avant de demander des conseils juridiques.

“La plupart des gens n’ont aucune idée de ce à quoi ils ont droit ou du processus de réclamation”, a déclaré Bryant Greening, un avocat spécialisé dans les accidents du travail à Chicago qui a eu des clients avec des réclamations contre Amazon.

Christopher Johnson, un autre avocat spécialisé en indemnisation des accidents du travail dans l’Illinois, a déclaré que les travailleurs peuvent avoir peur de signaler des blessures même s’ils savent qu’ils pourraient obtenir une indemnisation, car ils craignent des représailles et risquent de perdre leur emploi.

“Ils sont prêts à renoncer à une grande partie des droits dont ils disposent”, a déclaré Johnson.

Pourquoi les blessures sont si fréquentes chez Amazon

Le PDG Andy Jassy a fait écho à l’affirmation de l’entreprise selon laquelle la forte augmentation des embauches au cours des deux dernières années est responsable du taux élevé de blessures. S’adressant aux investisseurs en avril, il a ajouté que l’analyse interne d’Amazon avait révélé que les taux de blessures de l’entreprise étaient un peu inférieurs à la moyenne du secteur, bien qu’il ait indiqué qu’il n’était pas satisfait de cette performance.

“Je ne me console pas d’être moyen”, a déclaré Jassy. “Nous voulons être les meilleurs de l’industrie.”

Les conclusions des régulateurs indiquent une pratique qu’Amazon pourrait modifier pour améliorer la sécurité : le système de tarification exigeant.

Une agence de l’État de Washington a découvert qu’Amazon ne fournissait souvent pas les outils nécessaires pour effectuer des tâches de manière ergonomique. S’il y avait un outil, comme un escabeau, l’agence a constaté que “les employés l’ignoreront souvent par peur d’être réprimandés pour ne pas avoir atteint les objectifs de taux administratifs pour ralentir le rythme de leur travail pour utiliser un tel appareil”.

À l’époque, Amazon avait déclaré au Seattle Times qu’il prévu de faire appel de la citation.

Lorsque le système de tarification entraîne des blessures, les travailleurs disent qu’ils sont coincés dans un dédale de bureaucratie qui cause des retards.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète somalien en conférence de presse en décembre, Daad Ali, travailleur d’Amazon dans le Minnesota, a blâmé les exigences de taux pour les blessures dans son entrepôt. Ali dit qu’il a manqué plus de sept semaines de salaire après s’être blessé aux disques vertébraux en juillet 2021, créant des difficultés financières pour sa famille. Amazon affirme que l’adresse d’Ali était obsolète dans le système de l’entreprise et qu’il a reçu les paiements après s’être inscrit au dépôt direct.

Moins de deux mois après sa blessure, Ali dit qu’il était de retour au travail après qu’un médecin vers lequel Amazon l’avait référé l’ait trouvé en forme. L’entreprise n’a pas réduit ses fonctions, même si Ali dit qu’il souffrait toujours. Amazon, a-t-il dit, “vous donnera le tournis jusqu’à ce que vous abandonniez”.

Les travailleurs disent qu’ils sont coupés des soins

De nombreux travailleurs d’Amazon qui ont consulté Greening, l’avocat des accidents du travail, finissent par avoir du plaisir à obtenir une indemnisation des accidents du travail et des soins médicaux. Mais il dit que le processus peut dérailler même après le début du traitement.

Caley Tibbittz, un ancien ouvrier d’entrepôt qui ne travaille pas avec Greening, a endommagé les ligaments de sa moelle épinière après deux chutes brutales dans une installation d’Amazon Fresh au centre-ville de Portland, en Oregon. Quelques jours après la première chute, il a essayé de passer à travers un changement en se renforçant avec des analgésiques. Il a fini par retomber.

Incapable de travailler, Tibbittz a vu un médecin urgentiste qui a un contrat avec Amazon. Le médecin a référé Tibbittz à une thérapie physique, où il a fait des progrès jusqu’à ce qu’il soit obligé de manquer quelques semaines de rendez-vous parce que le fournisseur de gestion des soins sous contrat d’Amazon a retardé l’approbation de ses séances. Plus tard, le responsable des soins a complètement mis fin au traitement car un examen médical a révélé que Tibbittz ne s’améliorait plus.

Pressé d’argent, Tibbittz a commencé à conduire pour DoorDash. Il dit qu’il a finalement gagné en mobilité en se penchant, en se tordant et en se soulevant au cours de son travail. Pourtant, il n’a pas complètement récupéré.

“J’ai mal au dos tout le temps”, a déclaré Tibbittz.

En réponse aux préoccupations de Tibbittz, Amazon a déclaré à CNET qu’il n’avait pas fourni les informations supplémentaires qu’il lui avait demandées afin d’accorder une prolongation de son cas.

L’entreprise dit qu’elle travaille toujours avec Jones, le travailleur du Kentucky qui s’est blessé au poignet. L’automne dernier, alors que Jones attendait de savoir si Amazon accepterait son handicap, il a commencé à recevoir des demandes de différents représentants de l’entreprise demandant des documents à son médecin. Jones pensait qu’Amazon avait déjà les documents dans son dossier, mais il les a quand même soumis par e-mail car il craignait que l’entreprise ne ferme son dossier s’il ne le faisait pas.

Alors que les demandes pour les mêmes documents se poursuivaient, il dit qu’il a mis un rappel sur son téléphone à 14h30 tous les jours pour l’envoyer. Après un mois, la société a cessé de demander les documents et a confirmé qu’ils étaient dans son dossier.

Lorsque Jones a demandé des analgésiques, dit-il, le médecin qui l’a traité n’a pas rédigé d’ordonnance parce que Jones ne pouvait pas travailler chez Amazon pendant qu’il prenait le médicament. Les dossiers médicaux confirment que le médecin n’a pas prescrit de médicament à Jones, mais ils ne disent pas pourquoi.

Jones, qui a rapidement trouvé la douleur trop grande pour continuer la thérapie physique, dit que l’échange l’a surpris.

“Pourquoi vous souciez-vous plus que j’aille travailler”, a déclaré Jones à l’époque, “et moins de ma blessure?”