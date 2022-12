Les employés des entrepôts d’Amazon au Royaume-Uni votent pour la grève

CNN

Les employés d’un entrepôt d’Amazon dans une usine au Royaume-Uni envisagent de se mettre en grève, a confirmé vendredi leur syndicat à CNN, dans un mouvement qui est présenté comme une première pour les employés de l’entreprise dans le pays.

Le syndicat GMB, qui représente les travailleurs de diverses industries au Royaume-Uni, a déclaré que des centaines de travailleurs d’Amazon dans un entrepôt à Coventry étaient massivement voté pour la grève, qui devrait avoir lieu dans la nouvelle année.

L’action ouvrière découle des travailleurs mécontentement face aux augmentations de salaire proposées par Amazon, selon le syndicat. Cela survient également alors que la flambée de l’inflation au Royaume-Uni a contraint les ménages à faire face à des coûts alimentaires et énergétiques en flèche.

“Les travailleurs d’Amazon à Coventry sont entrés dans l’histoire – ils seront les premiers au Royaume-Uni à participer à une grève officielle”, a déclaré vendredi Amanda Gearing, organisatrice principale de GMB, dans un communiqué à CNN. “Le fait qu’ils soient obligés de se mettre en grève pour gagner un salaire décent auprès de l’une des entreprises les plus précieuses au monde devrait être un signe de honte pour Amazon.”

“Amazon peut se permettre de faire mieux”, a ajouté Gearing, notant qu’il n’est “pas trop tard pour éviter une grève”, et a exhorté Amazon à venir à la table de négociation pour “améliorer les salaires et les conditions des travailleurs”.

Dans une déclaration à CNN vendredi, un porte-parole britannique d’Amazon a vanté le salaire et les avantages sociaux de l’entreprise. “Nous apprécions l’excellent travail de nos équipes tout au long de l’année et nous sommes fiers d’offrir un salaire compétitif qui commence à un minimum de 10,50 £ à 11,45 £ de l’heure, selon le lieu.”

“Cela représente une augmentation de 29% du salaire horaire minimum versé aux employés d’Amazon depuis 2018”, ajoute le communiqué. “En plus de cela, nous sommes heureux d’avoir annoncé que les employés de première ligne à temps plein, à temps partiel et saisonniers recevront un paiement spécial unique supplémentaire pouvant atteindre 500 £ en guise de remerciement supplémentaire.”

Le départ des travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni intervient également alors que les travailleurs d’Amazon aux États-Unis continuent de s’organiser et de faire pression pour les droits de négociation collective.

Les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt à Staten Island, New York, sont entrés dans l’histoire plus tôt cette année lorsqu’ils ont voté pour former le tout premier syndicat dans l’une des installations américaines de l’entreprise. Malgré la victoire historique du groupe de travailleurs, connu sous le nom d’Amazon Labour Union, l’entreprise n’a pas encore officiellement reconnu le syndicat ni n’est venue à la table de négociation.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a suggéré dans des remarques le mois dernier que la bataille juridique de l’entreprise avec le syndicat est “loin d’être terminée”, malgré le Conseil national des relations de travail indiquant que le syndicat est sur le point d’être certifié.

D’autres tentatives récentes de syndicalisation dans les entrepôts d’Amazon aux États-Unis ont échoué.