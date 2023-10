Les employés des casinos se mettent en grève à Détroit

Les travailleurs de l’automobile ne sont pas les seuls en grève à Détroit. Des milliers d’employés des casinos, en quête de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, ont débrayé mardi dans la ville.

L’arrêt de travail cible les opérations du MGM Grand Detroit ; appartenant à MGM Resorts International , Casino MotorCity ; et Hollywood Casino à Greektown, propriété de Penn Divertissement .

Les employés en grève comprennent 3 700 travailleurs occupant des postes dans toutes les propriétés, notamment des concessionnaires, du personnel de nettoyage, des ouvriers du secteur de l’alimentation et des boissons, des voituriers, des ingénieurs et bien plus encore. Ils sont représentés par le Conseil du casino de Détroitqui est composé de cinq syndicats, dont les Travailleurs unis de l’automobile.

L’impact fut immédiatement évident. Casino MotorCity a mis à jour son site Web en indiquant que les jeux de table à haute limite, la salle de poker et le voiturier du casino étaient fermés – ainsi que son spa et certains restaurants et bars.

FanDuel, qui exploite le FD Sportsbook en collaboration avec MotorCity, a déclaré à CNBC qu’il serait fermé, à l’exception d’un employé non syndiqué du MCC gérant l’argent au comptoir pour les clients ayant besoin d’encaisser des billets, ce qui est conforme aux exigences réglementaires du Michigan.

Matt Buckley, président et directeur de l’exploitation du groupe Midwest de MGM, a envoyé une lettre aux employés de MGM Grand Detroit indiquant clairement que l’entreprise avait l’intention de maintenir la propriété ouverte et opérationnelle.

« En ce qui concerne l’état de nos négociations, nous avons fait six propositions au syndicat et notre offre actuelle comprend la plus grande augmentation de salaire de l’histoire de MGM Grand Detroit. C’est une proposition importante », a-t-il écrit.

Le DCC fait valoir que les employés du casino ont accepté un contrat de trois ans au cours des premiers jours de pression de la pandémie de Covid. L’accord, qui a maintenant expiré, prévoyait des augmentations de salaire de 3 %, alors même que le coût de la vie a augmenté de 20 % dans un contexte d’inflation élevée, selon le syndicat.

« En revanche, les revenus de l’industrie du jeu ont désormais dépassé les niveaux d’avant la pandémie pour atteindre un nouveau record », a écrit la DCC dans un communiqué de presse. « En 2022, l’industrie des casinos de Détroit a généré 2,27 milliards de dollars de revenus liés aux jeux et est en passe de connaître une autre année record en 2023. Les trois casinos de Détroit ont déclaré collectivement 813 millions de dollars de revenus totaux de jeux de plus en 2022 qu’en 2019, mais le total des salaires versés aux travailleurs représentés par le CDC représentaient 34 millions de dollars de moins si l’on compare ces mêmes années.

Mais les casinos physiques ont vu revenus de 1,2 milliard de dollars en 2022, soit une baisse d’environ 200 millions de dollars par rapport à 2019, avant la pandémie.

Les chiffres des revenus du DCC incluent les revenus des iGaming et des sports en ligne. Les régulateurs des jeux du Michigan les obligent à s’associer à des casinos terrestres afin d’obtenir une licence d’exploitation.

Le DCC estime que chaque jour de grève pourrait mettre en danger environ 738 000 dollars de recettes fiscales municipales et étatiques et 3,4 millions de dollars de revenus des exploitants de casinos.