Les employés « démissionnent bruyamment ». Voici pourquoi c’est pire que « l’arrêt silencieux »

Près de 1 employé sur 5, soit 18 %, des employés dans le monde démissionnent bruyamment ou se désengagent activement, selon un nouveau rapport de Gallup de plus de 120 000 employés dans le monde.

Alors que l’abandon silencieux est souvent considéré comme un rejet personnel de la culture de l’agitation, certains travailleurs ne gardent plus le mécontentement au plus bas – au lieu de cela, ils s’engagent dans un «abandon bruyant».

À un moment donné, la confiance entre l’employé et l’employeur a été gravement brisée. Ou l’employé a été terriblement mal adapté à un rôle, provoquant des crises constantes.

« À un moment donné, la confiance entre l’employé et l’employeur a été gravement brisée », indique le rapport.

La société de conseil a défini les lâcheurs bruyants comme des employés qui prennent des mesures qui « nuisent directement » à l’organisation, tout en sapant ses objectifs et en s’opposant à ses dirigeants.

Selon Gallup, les travailleurs peu engagés coûtent à l’économie mondiale environ 8 000 milliards de dollars et représentent 9 % du PIB mondial.

« [They] représentent une immense opportunité de croissance économique… Le leadership et la gestion influencent directement l’engagement sur le lieu de travail, et les organisations peuvent faire beaucoup pour aider leurs employés à s’épanouir au travail.