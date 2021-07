Les employés de Vegas doivent porter un masque à l’intérieur: mises à jour COVID-19

Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 pourrait ne pas être aussi efficace que ceux utilisant la technologie de l’ARNm, selon une nouvelle étude mardi.

L’étude, publiée par bioRxiv, indique que les 13 millions de personnes qui ont reçu le vaccin pourraient avoir besoin de recevoir une deuxième dose, idéalement le vaccin Pfizer ou Moderna.

Bien que l’étude n’ait pas été évaluée par des pairs ni publiée, les résultats s’alignent sur les études du vaccin AstraZeneca qui concluent qu’une dose du vaccin est efficace à 33 % contre la maladie symptomatique du variant Delta et à 60 % contre le variant après la deuxième dose. .

« Le message que nous voulions faire passer n’était pas que les gens ne devraient pas recevoir le J.&J. vaccin, mais nous espérons qu’à l’avenir, il sera boosté avec une autre dose de J.&J. ou un coup de pouce avec Pfizer ou Moderna », a déclaré au New York Times Nathaniel Landau, virologue à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York qui a dirigé l’étude.

Les résultats contredisent les études publiées par Johnson & Johnson qui disent qu’une seule dose de leur vaccin est efficace contre la variante.

La variante delta continue de se propager aux États-Unis et représente environ 83% des cas dans le pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Tous les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, comme le montre l’augmentation des cas chez les personnes vaccinées, mais ils ont prouvé qu’ils préservaient les gens d’une maladie grave.

Aussi dans l’actualité :

► Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les Jeux olympiques de Tokyo ne devraient pas être jugés en fonction du nombre de cas de COVID-19, car l’élimination des risques est impossible.

►Les employés de Las Vegas sont désormais tenus de porter des masques à l’intérieur par les commissaires du comté de Clark. Il y a trois mois, les autorités fédérales ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas à porter leur masque à l’intérieur. Le nouveau mandat entrera en vigueur mercredi à minuit et restera en place au moins jusqu’au 17 août.

►Apple aurait retardé leur retour au bureau d’au moins un mois jusqu’en octobre en raison de la propagation de la variante delta, a rapporté Bloomberg. Le PDG Tim Cook a précédemment déclaré que les employés retourneraient au bureau trois jours par semaine en septembre. Aujourd’hui, Apple est l’un des premiers géants américains de la technologie à reporter leur retour au travail en personne.

►Un responsable de la Maison Blanche et un assistant de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté à un événement ensemble, a confirmé un responsable de la Maison Blanche.

► Amazon ne testera plus ses employés d’entrepôt à la fin du mois en raison de la disponibilité des vaccins et des tests gratuits, a rapporté The Information. L’initiative a commencé l’année dernière alors que les tests étaient difficiles à obtenir et qu’environ 1,4% de leurs travailleurs ont été testés positifs à un moment donné en 2020.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 609 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 191 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 161,4 millions d’Américains – 48,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : À une époque où le taux d’infection a doublé, beaucoup ne sont pas vaccinés et la variante delta est beaucoup plus contagieuse que l’originale, il est important de reconnaître que les vaccins ne sont pas parfaits.

Plus d’un million d’enfants pourraient être devenus orphelins à cause de la pandémie de COVID-19

Une étude récente révèle un autre impact dévastateur que la pandémie de coronavirus a eu sur les enfants du monde entier.

Des chercheurs du Boston Children’s Hospital estiment que plus d’un million d’enfants pourraient être devenus orphelins à cause d’un décès lié au COVID-19, selon leur modèle publié mardi dans The Lancet. Ils ont défini les orphelins comme la perte d’au moins un parent.

Les pays avec le plus grand nombre d’enfants qui ont perdu leurs principaux dispensateurs de soins sont les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Pérou, l’Inde, le Brésil et le Mexique. Lire la suite ici.

-Adrianna Rodriguez

La fumée des incendies de forêt peut augmenter le risque de COVID-19

Des scientifiques basés au Nevada soutiennent dans une nouvelle étude que la fumée des incendies de forêt peut augmenter le risque de contracter le coronavirus.

Une étude publiée la semaine dernière par des scientifiques du Desert Research Institute a révélé que les taux d’infection par les coronavirus avaient augmenté de manière disproportionnée pendant la saison des incendies de forêt en 2020, lorsque la fumée des incendies dans les États voisins recouvrait une grande partie du nord du Nevada.

Dans un article paru dans le Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, le chercheur scientifique adjoint du Desert Research Institute Daniel Kiser et quatre co-auteurs notent que le taux de positivité des tests dans le comté de Washoe a considérablement augmenté pendant les périodes où les moniteurs ont mesuré des niveaux élevés de particules dans l’air de fumée de feu de forêt.

Pour chaque 10 microgrammes par mètre cube de petites particules connues sous le nom de PM2,5 dans l’air, le taux de positivité a augmenté d’environ 6,3% deux à six jours plus tard, selon l’étude.

Kiser a déclaré que l’étude était observationnelle et a noté que la hausse pouvait être attribuée à d’autres facteurs, comme la deuxième vague de l’année dernière, le retour des élèves à l’école ou des changements dans les restrictions locales. Mais il a déclaré que des augmentations momentanées pendant les périodes de forte pollution suggéraient un lien entre la fumée et la propagation du virus.

« Cette association temporaire au milieu d’une forte augmentation du nombre de cas dans l’ensemble est ce qui nous a convaincus que quelque chose se passait », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Les employés doivent désormais porter des masques à l’intérieur à Las Vegas

Les commissaires du comté de Clark ont ​​exigé que tous les employés travaillant à l’intérieur dans un espace public portent des masques – un effort pour aider à endiguer la propagation rapide de COVID-19 ces dernières semaines.

Adoptées lors d’une réunion d’urgence mardi, les nouvelles restrictions interviennent trois mois après que les autorités fédérales ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus à porter de masques dans la plupart des endroits intérieurs et extérieurs.

Mais de nouveaux cas de coronavirus ont bondi au Nevada la semaine se terminant dimanche, augmentant de 51,8% alors que 5 024 cas ont été signalés. La semaine précédente, 3 309 nouveaux cas de virus à l’origine du COVID-19 ont été recensés.

« Une solution, bien sûr, consiste à porter un masque », a déclaré Cortland Lohff, médecin-chef du district sanitaire du sud du Nevada, aux commissaires.

Le Nevada s’est classé cinquième parmi les États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

— Ed Komenda, Reno Gazette Journal

Le plus grand district du Tennessee aura besoin de masques cet automne

Les écoles du comté de Shelby, le plus grand district du Tennessee, continueront d’exiger des masques de tous les élèves et du personnel, quel que soit leur statut vaccinal, a annoncé mardi le district.

Bien que les étudiants soient actuellement inscrits dans des camps d’apprentissage d’été en personne, les directives sur les masques restent en vigueur car tous les étudiants du district sont tenus de retourner à l’apprentissage en personne pour la première fois le 9 août depuis la fermeture du district en mars 2020. Depuis lors, toute présence en personne pour les étudiants a été facultative. Les enseignants ont été tenus de revenir en personne en mars dernier.

Le district dit qu’il encourage les vaccinations contre le COVID-19, mais ne les exigera pas des étudiants ou des employés.

« Le district est conscient de l’augmentation des cas et de la propagation de la variante Delta », a déclaré l’annonce du SCS. « Par conséquent, les masques doivent être portés à l’intérieur (écoles) et dans les bus par tous les employés et étudiants, quel que soit leur statut vaccinal, jusqu’à nouvel ordre. »

Cette décision est conforme aux directives de l’American Academy of Pediatrics publiées lundi, appelant les étudiants à apprendre en personne cette année scolaire et à ce que toutes les personnes, quel que soit leur statut vaccinal, portent des masques dans les écoles.

– Laura Testino, Appel commercial de Memphis

Contribution : The Associated Press