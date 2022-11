Les employés de Twitter se dirigent vers la sortie après l’ultimatum d’Elon Musk

Un autre exode d’employés semble être en cours sur Twitter, car de nombreux travailleurs ont rejeté les conditions d’Elon Musk pour rester dans l’entreprise, choisissant plutôt de partir, selon plusieurs employés actuels et anciens.

À l’approche de la date limite pour que les employés de Twitter répondent à l’ultimatum d’Elon Musk de s’engager à travailler de manière “extrêmement dure” dans l’entreprise ou à partir, certains employés ont semblé indiquer publiquement qu’ils avaient choisi cette dernière option. Jeudi après-midi, les membres du personnel de Twitter ont commencé à publier l’emoji salut, qui est devenu un signal que quelqu’un quitte l’entreprise. Un employé de Twitter a déclaré dans un tweet que décider de rejoindre l’entreprise était “l’une des décisions les plus faciles jamais prises. Décider de partir aujourd’hui était à 100% le contraire”.

Pendant ce temps, une chaîne Slack interne de l’entreprise était remplie d’employés affichant l’emoji de salut après la date limite de 17 h HE, indiquant qu’ils avaient choisi de ne pas signer l’engagement de Musk et de quitter l’entreprise, ont déclaré les employés à CNN.

Les employés restants de Twitter avaient jusqu’à 17 h HE jeudi pour décider s’ils voulaient faire partie de la culture que Musk veut mettre en œuvre dans l’entreprise de médias sociaux, ou bien démissionner effectivement, selon un e-mail qu’il a envoyé au personnel mercredi.

Un ancien dirigeant de Twitter qui a récemment quitté l’entreprise a décrit les départs d’employés de jeudi comme un “exode massif”.

Jeudi soir après les sorties, les employés restants dans l’entreprise ont reçu un e-mail les avertissant que les bureaux de l’entreprise seront temporairement fermés et que l’accès par badge sera restreint jusqu’à lundi, selon une copie de l’e-mail obtenu par CNN d’un employé actuel de Twitter. L’équipe de Musk a également fermé des bureaux lors des licenciements massifs du début du mois par souci de sécurité et par crainte apparente que les employés sortants ne tentent de saboter l’entreprise en partant.

Deux employés de Twitter ont déclaré à CNN avant la date limite jeudi qu’ils prévoyaient de rejeter l’ultimatum, citant un environnement de travail toxique qu’ils disent que le milliardaire a introduit. Un autre employé de Twitter a déclaré mercredi à CNN qu’ils pesaient toujours la décision, affirmant que l’e-mail de Musk “ressemblait à un coup de poing dans le ventre parce que peu importe ce que vous ressentiez à vouloir rester ou vouloir partir, vous étiez obligé de prendre une décision et de ressentir comme si vous étiez confronté à un chronomètre pour prendre la meilleure décision pour vous et votre famille.”

L’employé a ajouté: “Ces décisions ne se limitent pas à 24 heures.”

Musk a déclaré mercredi aux employés que son objectif était de construire “Twitter 2.0” et que les employés qui choisissent de rester devront s’engager à travailler “de longues heures à haute intensité” et vraisemblablement accepter la demande de Musk pour les employés de Twitter, qui ont été en grande partie travailler à distance, pour reprendre le travail au bureau. Jeudi à midi, les employés ne savaient toujours pas quelles exceptions au travail à distance seraient accordées s’ils décidaient de rester, a déclaré un employé.

Plus tard jeudi, au milieu d’une apparente bousculade de la part de la direction pour éviter de perdre trop de travailleurs à cause de l’ultimatum, Musk a envoyé un e-mail au personnel pour tenter de clarifier sa position sur le travail à distance, selon le texte de l’e-mail obtenu par CNN d’un employé de Twitter qui a demandé ne pas être identifié.

“En ce qui concerne le travail à distance, tout ce qui est requis pour l’approbation est que votre responsable assume la responsabilité de s’assurer que vous apportez une excellente contribution”, a déclaré Musk dans l’e-mail, ajoutant que les travailleurs devraient assister à des réunions en personne au moins une fois. un mois.

Vingt minutes plus tard, Musk a envoyé un e-mail de suivi disant: “Au risque d’énoncer l’évidence, tout manager qui prétend à tort qu’une personne qui relève d’eux fait un excellent travail ou qu’un rôle donné est essentiel, qu’il soit distant ou non, sera quitté de la société.”

La décision de lancer un ultimatum est intervenue après que Musk a licencié plus tôt ce mois-ci la moitié du personnel de Twitter, réduisant ses effectifs à environ 3 700 employés, et aurait également supprimé de nombreux contractuels de Twitter. Il a également chassé sa haute direction et dissous le conseil d’administration. Musk a également récemment licencié certains employés pour l’avoir critiqué dans des tweets ou sur les canaux internes de Slack.

“Je ne veux pas rester pour construire un produit qui est empoisonné de l’intérieur et de l’extérieur”, a déclaré l’un des employés qui envisage de rejeter l’ultimatum, mais a demandé l’anonymat pour éviter de mettre la rupture en danger. “Tout le monde a un prix dans une certaine mesure et cette indemnité me rassure dans la recherche d’un meilleur environnement dans le temps malgré l’économie.”

Cet employé a déclaré que la direction semble maintenant s’être inquiétée du nombre de personnes qui envisagent de partir et “se bousculent” pour convaincre les talents de rester. Twitter, qui aurait éliminé la majeure partie de son équipe de relations publiques, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un autre employé de Twitter, qui a demandé à ne pas être cité, a partagé des préoccupations similaires et a déclaré qu’il prévoyait également de quitter l’entreprise.

Un employé récemment licencié qui reste en contact avec d’anciens collègues a déclaré à CNN que tous ceux à qui ils avaient parlé prévoyaient de rejeter l’ultimatum de Musk et de quitter l’entreprise. “Les gens ne peuvent pas ignorer les moqueries publiques et le licenciement d’autres employés”, a déclaré l’ancien employé à CNN. “Dans le même ordre d’idées, ils ne peuvent pas ignorer ou se sentir à l’aise de travailler pour quelqu’un qui a géré les dernières semaines comme Elon.”

“Les gens ne veulent pas sacrifier leur santé mentale et leur vie de famille pour enrichir l’homme le plus riche du monde”, a ajouté l’ancien employé.

Mais la décision peut ne pas être si facile pour les autres. L’ultimatum intervient pendant une période difficile pour l’industrie technologique, à la suite de licenciements massifs et d’annonces de gel des embauches dans de nombreuses grandes entreprises, notamment Meta, Amazon, Lyft et d’autres. Les employés travaillant aux États-Unis en provenance d’autres pays pourraient également risquer de perdre leur visa de travail s’ils quittent l’entreprise.

Un quatrième employé a déclaré jeudi à CNN qu’il prévoyait de rester dans l’entreprise “parce que le changement est rarement influencé de l’extérieur”.

Le remaniement susceptible de résulter de l’ultimatum sera le dernier élément de la “restructuration organisationnelle fondamentale” après la prise de contrôle de Musk, a-t-il déclaré mercredi devant un tribunal du Delaware lors d’un procès sur son package salarial Tesla.

Musk a déclaré dans l’e-mail de mercredi que le “nouveau Twitter” sera “beaucoup plus axé sur l’ingénierie”, laissant certains travailleurs non-ingénieurs se demander si leur emploi pourrait être menacé même s’ils choisissent de rester.

“Il n’y a aucune assurance là-dedans, vous êtes juste comme, ‘Je pourrais peut-être me défendre, je ne pourrais pas'”, a déclaré l’employé qui a exprimé son incertitude quant à la décision. « Qu’y a-t-il derrière cette porte ? Vous ne savez pas. La seule porte dont vous savez que c’est certain, c’est la porte de sortie.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous les droits sont réservés.