Les employés de Twitter ne devraient pas avoir à dormir au bureau

Pour certains employés de Twitter sous Elon Musk, dormir au bureau semble être un must absolu – l’incarnation physique de la “culture de l’agitation” de l’industrie technologique.

C’est aussi totalement inutile, dit Ken Kocienda, un ancien ingénieur logiciel et concepteur d’Apple qui a aidé à construire le premier iPhone et iPad.

Le mandat de 15 ans de Kocienda chez Apple, qui s’est terminé en 2017, comprenait le travail sous Steve Jobs sur plusieurs projets de grande envergure. Et tandis que Jobs est souvent considéré comme un patron exigeant, Kocienda dit qu’il n’a jamais eu à passer la nuit au travail.

“J’étais sur ces [Apple] équipes dès les premières étapes et je n’ai jamais failli dormir au bureau. Ce n’est pas essentiel pour faire du bon travail”, a-t-il écrit dans une publication Twitter le dimanche.

Kocienda, qui est maintenant l’architecte produit de la startup technologique Humane, pesait sur un drame sur le lieu de travail qui a commencé la semaine dernière avec une photo virale de la directrice de Twitter et chef de projet Esther Crawford dormant sur le sol de son bureau.

Crawford a retweeté la photo, ajoutant un commentaire : “Quand votre équipe travaille 24 heures sur 24 pour respecter les délais, parfois vous #SleepWhereYouWork.”

Plus tard, elle a ajouté qu’elle était fière de la “force et de la résilience” de l’équipe Twitter, tout en notant que ce n’était “pas un moment normal” pour l’entreprise.

Le retweet de Crawford a reçu plus de 3 000 “j’aime” et un mélange de soutien de sympathisants et de critiques, avec un utilisateur de Twitter appelant la preuve photographique d’un “lieu de travail toxique.”

L’ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, a pris la parole samedi soir en écrivant: “C’est ainsi que de nouvelles choses sont construites, plus souvent que quiconque n’a voulu le dire au cours de la révolution culturelle de la dernière décennie dans la Silicon Valley.”

Kocienda a rapidement désapprouvé, répondant: “Non. C’est faux.”

Dans des messages de suivi, Kocienda a noté qu’il “travaillait dur à l’époque chez Apple”, et qu’il le fait toujours dans son rôle actuel de startup technologique – mais cela ne devrait pas nécessairement équivaloir à vivre et respirer votre travail.

“Je n’ai aucun problème avec les gens qui veulent se consacrer à leur travail encore plus que moi”, a-t-il écrit. “Dormir au bureau si vous voulez ou pensez que vous devez. Mais – ce n’est pas une exigence pour faire le meilleur travail.”

“Visez une qualité élevée et pas seulement un effort élevé”, a-t-il ajouté.

Kocienda et Crawford n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC Make It.

La tendance « hustle porn » des fondateurs et des dirigeants de la tech se vanter de travailler 24 heures sur 24 et dormir dans leurs bureaux n’a rien de nouveau.

Musk, le nouveau directeur général de Twitter – qui serait en train de licencier plus de 3 700 employés de Twitter – s’est vanté de dormir dans son bureau pendant des années et dans plusieurs entreprises différentes, de la startup de logiciels Web Zip2 dans les années 1990 à Tesla en 2018.

La tendance a de nombreuses critiques. Le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, l’a qualifié de “toxique” et de préjudice potentiel pour la carrière des jeunes travailleurs, comme l’a rapporté CNBC Make It en 2018.

Autre les experts ont pointé du doigt les habitudes de travail malsaines – comme ressentir la pression de travailler 24 heures sur 24 – comme raisons d’une augmentation de l’épuisement professionnel des employés.

“Nous avons chacun la capacité de travailler avant que la qualité de notre travail ne soit compromise”, a déclaré Emily Ballesteros, coach en gestion de l’épuisement professionnel, à CNBC Make It l’année dernière.

Même Jobs, qui exigeait constamment un travail de qualité, ne croyait pas au travail 24h/24 et 7j/7.

Jobs a peut-être parsemé ses employés d’Apple d’idées de travail pendant leurs vacances, mais il s’est également fait un devoir de “prioriser son bien-être”, notamment en méditant et en essayant toujours de dormir suffisamment, a déclaré son ancien assistant Naz Beheshti à CNBC Make It l’année dernière.

Cette approche lui a donné “l’énergie, la clarté et la vision nécessaires pour maintenir son succès et construire Apple”, a déclaré Beheshti.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire