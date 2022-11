Les employés de Twitter filment le compte à rebours pour se faire virer après l’ultimatum d’Elon Musk

Certains (anciens) employés de Twitter ont filmé un compte à rebours avant d’être licenciés du bureau de Boston après avoir refusé de se connecter au nouveau Twitter “hardcore” d’Elon Musk. Les employés de Twitter ont tous reçu un délai pour sélectionner “oui” sur un formulaire Google qui a demandé s’ils voulaient rester sur le Twitter remis à neuf, a rapporté The London Economic. Il y aurait eu un exode massif sur Twitter suite à l’ultimatum de Musk. Une vidéo virale montre un Matt Miller, qui travaillait chez Twitter depuis plus de neuf ans, comptant jusqu’au moment où lui et certains de ses collègues du bureau de Boston ont été licenciés.

Miller et ses collègues ont fait un compte à rebours de style nouvel an jusqu’à ce qu’ils perdent l’accès aux portails de l’entreprise.

Musk a ordonné de fermer le bureau de l’entreprise jusqu’au lundi 21 novembre. Cela a été fait après la démission massive de centaines d’employés après que Musk a annoncé qu’il voulait que les travailleurs fassent un travail «extrêmement dur» ou partent.

Auparavant, de nombreux travailleurs contractuels de Twitter avaient affirmé avoir découvert qu’ils avaient été licenciés après avoir lu des tweets d’autres personnes, sans aucune information officielle de la part de l’entreprise. Casey Newton, qui héberge un podcast du New York Times, a tweeté à ce sujet, après quoi une ancienne employée de Twitter a affirmé qu’elle avait découvert qu’elle avait été licenciée grâce au tweet de Newton. Newton a également reçu un message texte d’un contractuel qu’eux aussi avaient découvert qu’ils avaient été licenciés grâce à ses tweets. Ils ont dit que lorsqu’ils ont essayé de se connecter au Slack et au courrier électronique de l’entreprise, ils ont réalisé que “tout avait disparu”.

Pendant ce temps, le compte Twitter de Donald Trump a été rétabli après qu’Elon Musk a soumis la décision à un sondage, où 51,8% des utilisateurs de Twitter ont voté en faveur du retour du compte de Trump. L’ancien président américain avait été banni de Twitter pour « incitation à la violence ». La réintégration de son compte n’a pas plu à de nombreux utilisateurs de Twitter qui ont critiqué la décision de Musk. les gens ont parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici