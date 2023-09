Les employés de TikTok reculent face à l’application de suivi du retour au bureau MyRTO

TikTok serait en train de déployer une nouvelle application de surveillance des badges des employés dans le cadre d’un effort renouvelé visant à faire pression sur ses employés pour qu’ils passent plus de jours au bureau. selon un récent rapport du New York Times. L’application de fréquentation arrive à l’instar d’autres grands acteurs de la technologie comme Meta et Google. continuer à serrer vers le bas sur horaires de travail flexibles introduit au début de la pandémie de covid-19.

Les employés de TikTok ont ​​déclaré au Times qu’ils avaient reçu des notifications concernant le nouvel outil, appelé MyRTO, qui surveillerait les passages de badges dans un bureau et pourrait demander aux employés d’expliquer leurs absences les jours où ils étaient attendus au bureau. Le personnel aurait été informé que « tout manquement délibéré et constant pourrait entraîner des mesures disciplinaires ». Ces « écarts » pourraient également avoir un impact sur les évaluations de performance des travailleurs, ce qui pourrait entraver la voie à une promotion.

MyRTO, note le Times, est intégré au logiciel interne de TikTok. Les données de présence et d’absence compilées par MyRTO seraient mises à la disposition des employés ainsi que le personnel des ressources humaines. De nombreux employés de TikTok seraient tenus de se présenter en personne au moins trois fois par semaine, avec un pourcentage plus faible cinq jours par semaine. Comme d’autres entreprises technologiques, TikTok a renforcé l’application de cette politique au cours de l’année écoulée et même menacé de licencier des employés dont l’adresse personnelle ne correspondait pas à celle de leur bureau assigné. Un porte-parole de TikTok a confirmé l’existence de l’outil avec Gizmodo et a déclaré qu’il visait à améliorer la transparence et la clarté sur les exigences de retour au travail.

« L’outil MyRTO, qui a été annoncé et déployé cette semaine, permet aux employés de consulter leurs propres données personnelles, de capturer les raisons professionnelles valides d’absence du bureau et de corriger les inexactitudes si nécessaire », a déclaré le porte-parole. « L’objectif ultime de MyRTO est de fournir plus de clarté et de contexte aux employés et aux dirigeants concernant leurs attentes en matière de RTO et leurs horaires de travail, ainsi que de contribuer à favoriser des communications plus transparentes. »

En grande partie sans fondement angoisses depuis les managers préoccupés par les baisses de productivité causés par la transition vers le travail à distance ont rajeuni un industrie des outils de surveillance du lieu de travail. Alors que certaines entreprises utilisent des logiciels pour suivre les passages de badges et les lier à des quotas de productivité, d’autres ont déployé sur leurs appareils des outils de surveillance capables de suivre le moment où les employés se connectent à leur appareil et la durée pendant laquelle ils sont censés être inactifs. Les affaires sont florissantes. Résultats de recherche pour outils de surveillance des employés aurait grimpé de 75 % en mars 2020 au début de la pandémie par rapport à mars 2019. A 2021 étude des travailleurs à distance et hybrides menée par ExpressVPN a déterminé que 78 % des employeurs utilisaient un certain type de logiciel de surveillance des employés.

TikTok n’est pas le seul à lancer une campagne visant à promouvoir le travail à distance. Le responsable du personnel de Meta a envoyé une note au personnel le mois dernier les informant qu’ils pourraient être licenciés s’ils enfreignaient à plusieurs reprises les exigences de l’entreprise exigeant que les travailleurs passent trois jours par semaine au bureau. Apple suit également la fréquentation, avec certaines organisations aurait menacé de licencier des employés qui ne respectent pas l’exigence de trois jours en personne de l’entreprise. Google, qui a autrefois adopté le travail à distance et hybride, a récemment déclaré qu’il examinerait de nouvelles demandes de travail à distance «par exception seulement.» Ceux qui ne sont pas encore désignés comme travailleurs à distance sont désormais également suivis pour leur présence.