Les employés de Tesla auraient déclaré que la surpopulation et la lenteur du WiFi perturbent le mandat de retour au bureau d’Elon Musk

Les employés de Tesla auraient déclaré qu’il n’y avait pas assez d’espace pour le mandat d’Elon Musk.

Le personnel a déclaré à The Information que l’espace du bureau d’information et les places de stationnement étaient rares sur le site de Fremont de Tesla.

Le 31 mai, Musk a déclaré aux dirigeants qu’ils devaient retourner au bureau ou démissionner.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Les employés de Tesla disent que les plans d’Elon Musk pour que le personnel retourne au bureau ont été compliqués par un manque d’espace à l’usine Fremont de l’entreprise, selon un reportage de L’Information.

Plusieurs travailleurs qui préfèrent rester anonymes ont déclaré à la publication qu’ils ne pouvaient pas trouver d’espace de bureau dans les bureaux de l’entreprise dans le complexe Fremont de Tesla. Certains ont également déclaré que le WiFi était trop faible pour qu’ils puissent travailler au bureau, a rapporté la publication.

Le stationnement était également rare car de plus en plus de travailleurs sont revenus, selon The Information. Les travailleurs de l’usine étaient connus pour prendre des navettes dans l’usine de Fremont avant la pandémie.

Depuis la pandémie, les effectifs de Tesla ont plus que doublé d’environ 48 000 employés en 2019 à près de 100 000 l’année dernière. Mais Musc a dit plus tôt ce mois-ci, il prévoyait de réduire de 10% les effectifs salariés de Tesla en pleine récession préoccupations aux Etats-Unis.

Certains travailleurs ont déclaré à The Information que les responsables de l’établissement leur avaient dit de venir moins de cinq jours par semaine en raison de l’espace – un conflit direct avec Le mandat de Musk le 31 mai.

Dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise, le PDG de Tesla aurait déclaré aux dirigeants qu’ils devaient venir au bureau pendant au moins 40 heures par semaine ou démissionner.

“Ils devraient faire semblant de travailler ailleurs”, Musk écrit sur Twitter à l’époque.

Le milliardaire a a dit cette décision fait partie d’un effort visant à promouvoir l’égalité entre les ouvriers d’usine – qui ont dû travailler en personne tout au long de la pandémie – et les cadres.

Lors d’une réunion à l’usine le 8 juin, The Information a rapporté que Musk avait déclaré qu’il prévoyait de venir au bureau au moins six jours par semaine.

Le milliardaire a affirmé avoir passé un temps exorbitant dans l’établissement par le passé. En 2018, Musk a déclaré sur le podcast Recoder Décoder que son travail chez Tesla et SpaceX le poussait parfois à dormir sur le sol de l’usine Tesla et à travailler plus de 120 heures par semaine. Le PDG a déclaré plus tard cette année-là qu’il était revenu à Semaines de travail de 80 à 90 heures.

Lisez le rapport complet de The Information sur son site Web.