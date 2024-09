Les employés de Sonos expliquent pourquoi la mise à jour de l’application s’est si mal passée

En mai, Sonos a mis à jour son application mobile, au grand désespoir de nombreux utilisateurs. En raison de l’absence de fonctionnalités et de bugs, les clients se sont plaints d’une perte de fonctionnalités et d’un matériel qui ne fonctionnait pas comme il le devrait. Alors que Sonos fait face aux répercussions coûteuses, un rapport de Bloomberg Aujourd’hui, nous mettons en lumière la façon dont Sonos a permis la publication d’une mise à jour si boguée et incomplète qu’elle a mis à mal sa bonne volonté auprès de ses clients de longue date.

Pour illustrer le mauvais déroulement de cette mise à jour de l’application, le mois dernier, le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré que l’entreprise dépenserait entre 20 et 30 millions de dollars à court terme pour amener l’application là où elle doit être (c’est-à-dire, en gros, fonctionner aussi bien que son prédécesseur) et rétablir la confiance des clients et des partenaires. Sonos s’attend également à manquer son objectif de chiffre d’affaires annuel de 200 millions de dollars. Cela est en partie dû au report de deux sorties de matériel pour se concentrer sur l’application. Bloomberg a noté que « les actions de Sonos ont chuté de 25 % cette année ». Les primes annuelles et les augmentations basées sur le mérite auraient également été annulées.

Code obsolète

L’une des raisons de l’échec de l’application est le code et l’infrastructure obsolètes sur lesquels l’application précédente fonctionnait. Des employés anonymes avec lesquels Bloomberg s’est entretenu ont affirmé que l’application Sonos dette technique s’était accumulé pendant 20 ans avant la mise à jour.

Lorsque Sonos a décidé de mettre à jour l’application à la mi-2022, elle était confrontée à un logiciel basé sur une infrastructure et des langages de code pratiquement obsolètes. Par conséquent, la mise à jour de l’application « visait moins à introduire de nouvelles fonctionnalités qu’à régler le problème existant », a rapporté Bloomberg.

Après des décennies de fonctionnement obsolète de l’application, la sortie imminente du casque sans fil Ace de Sonos, très attendu, en juin, a rendu la nécessité d’une nouvelle application à la fois urgente et nécessaire. En effet, le casque a été conçu pour être utilisé en déplacement, ce qui le différencie des autres produits de Sonos, principalement des enceintes et des barres de son qui dépendent du Wi-Fi domestique. Cela semble correspondre aux commentaires que Spence a faits aux investisseurs en août. Il a déclaré que la mise à jour de l’application était « une refonte de l’ensemble du système, non seulement de l’application, mais aussi du côté lecteur de notre système, ainsi que de notre infrastructure cloud, et c’était une entreprise complexe ».

En mai, Bloomberg Selon Bloomberg, Sonos avait prévu de lancer la nouvelle application « au moins quelques semaines » avant Ace. À l’époque, la mise à jour devait initialement être lancée en mars, mais elle a été retardée en raison de « problèmes d’ingénierie logicielle ».

Bien qu’il soit logique que l’offre la plus mobile de Sonos ait besoin d’une application plus avancée et remaniée, il semble que la refonte de l’application aurait pu être lancée plus tôt que le délai de mi-2022 annoncé par Bloomberg. En plus des années de dette technique qui se seraient accumulées, les écouteurs Sonos seraient en développement depuis au moins 2019.