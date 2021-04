Pour obtenir les meilleurs résultats en équipe, le respect et la communication entre les coéquipiers sont cruciaux. Cependant, dans le processus de réalisation d’un objectif commun, les différentes pensées et opinions des membres de l’équipe peuvent parfois conduire à des problèmes de communication, ce qui rend primordial que toutes les différences sur le lieu de travail soient reconnues et acceptées.

Afin de célébrer la Journée internationale de la femme ce 8 mars, Samsung a mis en place une campagne captivante capturant les histoires d’employées féminines des différentes régions et domaines de l’entreprise en collaboration avec plusieurs artistes talentueux. Regardez la vidéo complète ici.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec trois de ces employées de Samsung qui prospèrent dans leur domaine et incarnent les qualités de diversité, de tolérance et de confiance sur le lieu de travail.

Obtenir des résultats grâce à une communication ouverte, à la diversité et au respect: Katrina Burns

Sur le lieu de travail, la collaboration et une communication honnête avec chacun, quel que soit son parcours, sont impératives. Katrina Burns, qui est en charge de la conception de l’expérience utilisateur (UX) chez Samsung Electronics Australia’s Retail Experience & Operations, se concentre sur l’obtention de résultats grâce à la collaboration et au respect des opinions de tous ses coéquipiers.

Katrina estime que la libre discussion et l’échange d’opinions conduisent à de meilleurs résultats. Parfois, lorsqu’elle a besoin de trouver une nouvelle idée, elle et son équipe se promènent dans un parc voisin, une initiative qui, explique-t-elle, offre plus de flexibilité et apporte une meilleure énergie aux discussions.

L’équipe de Katrina est encouragée à s’intéresser aux intérêts de chacun et à se célébrer mutuellement sur leurs réalisations personnelles, y compris les anniversaires. Tous les vendredis, l’équipe crée des listes de lecture de musique dans différents genres afin de connaître les goûts de chacun; De plus, l’équipe participe même à un événement «Merci vendredi» où ils partagent des choses pour lesquelles ils ont été reconnaissants au cours de la semaine dernière.

Toutes ces initiatives ont été introduites par Katrina avec un seul objectif en tête: rapprocher tous les coéquipiers les uns des autres afin de faciliter de meilleurs résultats et construire un réseau de soutien qui étend la considération à tous les membres. «La confiance s’installe entre les membres de l’équipe en sachant que chaque membre peut demander de l’aide à un autre chaque fois qu’il en a besoin», a déclaré Katrina.

Katrina, qui est née et a grandi en Nouvelle-Zélande et a passé plusieurs années à travailler en Australie, a eu la chance d’avoir beaucoup de femmes fortes autour d’elle pour l’inspirer. Elle espère que davantage de femmes développeront la confiance nécessaire pour aller aussi loin que possible; «Les femmes doivent se rappeler qu’elles sont capables de devenir qui et ce qu’elles veulent être», a-t-elle affirmé. «Moi-même, je vise à devenir un leader qui non seulement fonctionne bien mais améliore également la vie de ceux avec qui elle travaille.

Soutenir la croissance grâce à l’égalité des chances: Vanisri Srikrishna Jallapelli

Quel que soit le talent d’un individu, il ne peut jamais être pleinement réalisé sans les bonnes opportunités. Vanisri Srikrishna Jallapelli, responsable du programme technique du Samsung R&D Institute India – Bangalore, déclare que la plus grande force de l’entreprise réside dans ses systèmes équitables et l’égalité des chances qu’elle offre.

Vanisri a d’abord travaillé sur un projet avec Samsung en 2003 et a officiellement rejoint l’entreprise en septembre 2008. Elle a pu s’immerger pleinement dans son travail et se remettre constamment en question grâce à une atmosphère d’entreprise qui respecte et embrasse la diversité.

Grâce à cette culture où l’égalité des chances est donnée quel que soit le sexe, Vanisri a réussi à prospérer grâce à la confiance et au respect de ses coéquipiers et de son chef d’équipe. «Le préjugé selon lequel les femmes ne peuvent exceller dans le domaine de la technologie n’existe pas chez Samsung», a affirmé Vanisri. «Ici, les femmes peuvent vraiment libérer leur plein potentiel.»

Vanisri a partagé que la ponctualité et une communication continue et sincère sont ses clés d’une collaboration réussie. Elle est également reconnaissante de pouvoir désormais aider les jeunes employées grâce à ses propres expériences. «En aidant d’autres collègues, je finis aussi par apprendre de nouvelles choses, et grâce à cela, nous grandissons ensemble», a-t-elle expliqué.

Malgré son succès jusqu’à présent, Vanisri aspire toujours à faire plus, son objectif futur étant de devenir un leader dans le domaine de la gestion des programmes techniques de Samsung. «Personne ici ne m’a rejeté simplement parce que je suis une femme», a-t-elle noté. «Je continuerai de m’efforcer de devenir un collègue exemplaire.»

Inspirer les autres par la passion: Miyoung Yoo

Miyoung Yoo, vice-président principal de l’activité d’appareils numériques de Samsung en Corée, est considéré comme un modèle leader par de nombreux jeunes collègues. C’est parce qu’elle continue de suivre ses rêves et ses passions en se mettant au défi de devenir la meilleure dans son domaine.

Son chemin pour atteindre le poste qu’elle occupe actuellement n’a pas toujours été facile – en tant que mère qui travaille avec deux enfants, il lui était parfois difficile de trouver un équilibre entre son travail et sa vie familiale. Cependant, c’est grâce aux paroles aimables de ses collègues seniors, qui lui ont assuré que peu importe les difficultés auxquelles elle est confrontée maintenant, il viendra un moment où elle racontera son histoire avec un sourire sur le visage, qu’elle a pu trouver un équilibre. et a continué à s’efforcer de réaliser ses passions.

Revenant sur ses expériences, Yoo a noté qu’elle avait constaté des changements positifs, notamment des améliorations dans les systèmes de gestion de garde d’enfants et les indemnités de congé parental. Elle a souligné que, afin de cultiver davantage une culture de diversité et d’acceptation, il est important que les efforts se poursuivent pour écouter les voix de personnes de tous horizons.

Le respect de la diversité des collègues sur le lieu de travail est un élément essentiel de la société d’aujourd’hui pour nous aider tous à nous développer et à travailler pour un avenir meilleur. Samsung Electronics considère la diversité comme une priorité et veille à ce que chaque employé se sente comme s’il appartenait à des équipes regroupant des talents diversifiés et offrant des opportunités égales pour libérer le potentiel de chaque membre.

Dans ce sens, Samsung célèbre la Journée internationale de la femme avec une campagne en collaboration avec des artistes talentueux pour raconter les histoires d’un large éventail d’employés. Ces histoires illustrées racontant les expériences de douze employées de Samsung du monde entier avec des rôles variés seront disponibles sur The Frame Art Store de Samsung.1 gratuit.

Vous pouvez également visiter Samsung.com pour voir les histoires complètes et les illustrations de ces pionniers à partir du 8 mars.

1 Le Frame’s Art Store donne accès à plus de 1 400 œuvres d’art provenant de galeries et de musées de renommée mondiale.