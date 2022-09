Les employés de Royal Mail se préparent pour 19 jours de grève supplémentaires, semant le chaos dans les livraisons du Black Friday et à l’approche de Noël

Les travailleurs de ROYAL Mail doivent organiser 19 jours de grèves au cours des prochains mois, provoquant le chaos à l’approche de Noël.

Le Syndicat des travailleurs de la communication a annoncé que l’action en octobre et novembre sera un mélange de journées uniques et d’action continue sur le réseau de Royal Mail Group.

Les employés de Royal Mail se mettront en grève pendant 19 jours

Le syndicat a déclaré que cela aurait un “impact dramatique” et couvrirait les périodes de pointe du courrier telles que le Black Friday, le Cyber ​​​​Monday et la préparation de Noël.

Le syndicat a déclaré que cette décision faisait suite à une menace centrée sur la décision “scandaleuse” de la haute direction de Royal Mail Group de se retirer des principaux accords nationaux, de poursuivre les réductions des conditions de travail des travailleurs et de “complètement marginaliser” le syndicat.

Le secrétaire général du CWU, Dave Ward, a déclaré: “C’est une annonce importante, mais elle correspond au niveau de colère que nos membres ressentent face à la façon dont Royal Mail Group les a traités.

“Le directeur général de Royal Mail Group traite les postiers comme s’ils étaient stupides.

“Ce sont les mêmes personnes qui ont gardé le pays connecté et ont ramené Royal Mail Group à des bénéfices records.

“Les postiers de tout le Royaume-Uni sont désormais confrontés au combat de leur vie pour sauver leur emploi et le service qu’ils fournissent à chaque foyer et entreprise du Royaume-Uni.

“Nous appelons tout le monde à se tenir aux côtés de leur postier local.

“Si Royal Mail Group est autorisé à s’en tirer, cela envoie un feu vert à toutes les grandes entreprises voyous du Royaume-Uni.

“Nous ne resterons pas les bras croisés et ne verrons pas le groupe Royal Mail devenir le prochain P&O, mais nous avons besoin de votre soutien pour gagner.”

Un porte-parole de Royal Mail a déclaré: “Le 22 septembre, Royal Mail a invité CWU à entamer des pourparlers via Acas pour trouver une solution à notre différend sur le changement et la rémunération.

“Ce soir, plutôt que de répondre à notre offre de pourparlers sur l’Acas, le CWU a annoncé une nouvelle action revendicative dommageable, empruntant une fois de plus la voie de la prolongation de la perturbation plutôt que de la résolution.

“Royal Mail perd 1 million de livres sterling par jour et doit changer plus rapidement en réponse à l’évolution des demandes des clients. Nous opérons sur un marché concurrentiel et nos clients ont le choix.

“De nouvelles grèves et la résistance à la transformation par le CWU ne feront qu’empirer notre situation financière et menacent la sécurité d’emploi à long terme de nos facteurs.

“Le CWU a la responsabilité de reconnaître la réalité de la situation à laquelle Royal Mail est confrontée en tant qu’entreprise et de s’engager de toute urgence sur les changements nécessaires.

“Nous nous excusons auprès de nos clients pour les inconvénients que la grève continue du CWU causera. Nous faisons tout notre possible pour minimiser les retards et garder les gens, les entreprises et le pays connectés.”