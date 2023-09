Les employés de Meta sont de retour au bureau trois jours par semaine

Les méta le mandat de retour au bureau est entré en vigueur mardi, obligeant les employés à travailler depuis les sites physiques de l’entreprise au moins trois jours par semaine.

L’entreprise a commencé à informer ses employés en juin du changement à venir, qui n’affectera pas la liste actuelle des travailleurs à distance de Meta. Tout employé affecté à un bureau devra toutefois se conformer aux règles à compter de cette semaine.

« Nous pensons que le travail distribué continuera à être important à l’avenir, en particulier à mesure que notre technologie s’améliore », a déclaré mardi un porte-parole de Meta à CNBC dans un communiqué. « À court terme, notre orientation en personne est conçue pour offrir une expérience solide et précieuse à nos employés qui ont choisi de travailler au bureau, et nous sommes réfléchis et intentionnels quant aux domaines dans lesquels nous investissons dans le travail à distance. »

Meta, société mère de Facebook, a étendu pour la première fois sa politique de travail à distance à tous ses employés à temps plein en juin 2021. Au cours de la première année de la pandémie de Covid-19, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’entreprise avait appris que « du bon travail peut être fait n’importe où, et je Je suis encore plus optimiste quant au fait que le travail à distance à grande échelle soit possible, d’autant plus que la présence vidéo à distance et la réalité virtuelle continuent de s’améliorer.

Mais depuis, de nombreux géants de la technologie, comme Amazone et parent Google Alphabet , ont inversé le cap des précédentes politiques de travail à distance, appelant les employés à retourner dans les bureaux physiques au moins trois jours par semaine sous peine de subir des conséquences. Chez Amazon, certains employés se voient demander de déménager dans différents États pour conserver leur poste, et certains ont démissionné plutôt que d’adhérer à ces exigences.

Dans le cadre de « l’année de l’efficacité » de Meta, Zuckerberg a laissé entendre dans un article de blog de mars qu’il allait mettre à jour la politique de Meta après que l’entreprise ait mené une analyse interne montrant que les ingénieurs qui travaillent en personne « font plus ».

« Notre première analyse des données de performance suggère que les ingénieurs qui ont rejoint Meta en personne, puis ont été transférés à distance ou sont restés en personne ont obtenu en moyenne de meilleurs résultats que les personnes qui ont rejoint Meta à distance », écrivait Zuckerberg à l’époque. « Cette analyse montre également que les ingénieurs plus tôt dans leur carrière obtiennent en moyenne de meilleurs résultats lorsqu’ils travaillent en personne avec leurs coéquipiers au moins trois jours par semaine. »

