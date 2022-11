Les employés de McDonald’s se bagarrent pendant que les clients attendent leurs commandes

Une vidéo de deux employées de McDonalds se livrant à une bagarre massive a pris d’assaut les médias sociaux. La bagarre commence lorsqu’une des employées jette une boîte de nourriture au visage d’une autre femme. Poste dans lequel les deux s’agrippent alors qu’ils se tirent violemment les cheveux et commencent à se donner des coups de poing massifs. À un moment donné dans le clip, une femme attrape l’autre cou dans un étranglement et la claque vers la fenêtre du service au volant. Le premier se jette continuellement sur un autre, laissant tout le personnel sous le choc.

Il leur faut un certain temps pour enregistrer l’altercation violente avant d’intervenir et de séparer les employées. Tout au long du clip, les deux femmes se disputent continuellement, et quand il semble que le combat passionné est sur le point de mijoter, l’attaque recommence. Après avoir rompu le combat, l’une des femmes peut être vue lors d’un appel vidéo, lorsqu’elle est renversée avec un autre poing dur sur la tête. Montée par l’autre employée, elle encaisse des coups massifs avant de se séparer une nouvelle fois.

Au guichet du service au volant, on peut voir un client attendre sa commande, tandis que l’on entend l’homme qui enregistre la vidéo encourager les dames à continuer leur combat. Regardez la violente bagarre ci-dessous:

Dès que le clip a fait surface en ligne, il en a laissé beaucoup dans un état de frénésie. Une section d’Internet a condamné la personne enregistrant le combat pour avoir encouragé les dames. Un utilisateur a déclaré: “La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui…” Laissez-les se battre “… smh (secouant la tête).”

Un autre a rejoint, « Triste. Nous sommes dans un monde où le cœur des hommes et des femmes se refroidit. Tellement de colère que vous oubliez où vous êtes, le fait que vous avez un travail, des clients, etc. Tout cela a été jeté par la fenêtre. Nous avons tous besoin de plus de maîtrise de soi. C’était un problème pour quelque chose d’aussi mesquin.

Un autre a ajouté: “‘Laissez-les se battre mec, laissez-les se battre!” Comme c’est incroyablement égoïste que votre divertissement soit plus important que la santé de quelqu’un d’autre.

La vidéo a amassé plus de 10 millions de vues sur le site de micro-blogging. La raison de la violente altercation et les mesures prises contre les employées restent floues pour le moment.

