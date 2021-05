Les employés de l’usine qui a ruiné des millions de doses de vaccin J&J Covid n’ont pas pris de douche ni changé de vêtements

Le PDG émergent, Robert Kramer, a reçu une prime de 1,2 million de dollars l’année dernière, selon un document, tandis que trois autres dirigeants ont reçu des paiements de plus de 400 000 dollars.

Le gouvernement américain décerné à l’entreprise un contrat de 628 millions de dollars l’année dernière pour aider à fabriquer des vaccins contre les coronavirus.

Emergent n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

L’audience de mercredi intervient plus d’un mois après que l’administration Biden a confié à J&J la responsabilité de l’usine de Baltimore après que les responsables américains ont appris qu’Emergent, un entrepreneur fédéral qui fabriquait des vaccins pour J&J et AstraZeneca, avait mélangé les ingrédients pour les deux injections.

Une inspection par la Food and Drug Administration a révélé plus tard que l’usine était insalubre et impropre à la fabrication des injections. Dans un Rapport de 13 pages, les inspecteurs ont écrit que l’installation utilisée pour fabriquer le vaccin n’était «pas maintenue dans un état propre et hygiénique» et n’était «pas de taille, de conception et d’emplacement appropriés pour faciliter le nettoyage, l’entretien et les opérations appropriées».

Les inspecteurs de la FDA ont déclaré que la peinture s’écaillait dans plusieurs zones et que les murs étaient endommagés, ce qui pourrait avoir un impact sur la «capacité de l’usine à nettoyer et désinfecter correctement». Ils ont également noté que les employés ne suivaient pas les procédures opérationnelles normalisées pour la manipulation des déchets ou des matériaux de fabrication des vaccins pour s’assurer qu’ils n’étaient pas contaminés.

L’établissement n’a pas été autorisé par la FDA à fabriquer ou à distribuer le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson, et aucune des doses fabriquées dans cette usine n’a été distribuée pour être utilisée aux États-Unis. Emergent a accepté de suspendre la production de matériaux jusqu’à ce que les problèmes identifiés par la FDA soient résolus.

Emergent a déclaré à l’époque qu’il s’était engagé à travailler avec la FDA et J&J pour résoudre les problèmes.

«Bien que nous ne soyons jamais satisfaits de constater des lacunes dans nos installations de fabrication ou nos processus, elles peuvent être corrigées et nous prendrons rapidement des mesures pour y remédier», a-t-il déclaré dans un communiqué le 21 avril.