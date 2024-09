Les employés de l’unité de jeu défendent le directeur après un vote de défiance

6 septembre — Un groupe d’employés de l’unité de contrôle des jeux de hasard du Maine s’est exprimé vendredi en faveur de leur directeur exécutif à la suite d’un vote de défiance des inspecteurs des casinos plus tôt cette semaine.

Les inspecteurs du casino ont demandé le limogeage de Milton Champion après avoir allégué qu’il avait favorisé un milieu de travail toxique et porté atteinte aux réglementations du casino, notamment avec un changement d’horaire qui, selon eux, les a empêchés de travailler deux jours par semaine.

Un autre groupe d’employés de l’Unité de contrôle des jeux de hasard a écrit dans une lettre envoyée aux membres des médias vendredi qu’ils soutenaient Champion et ressentaient le besoin de s’exprimer publiquement.

« En tant que groupe, nous ressentons le besoin d’exprimer notre soutien indéfectible et notre reconnaissance à notre directeur général », peut-on lire dans la lettre. « Sa politique d’ouverture et son attitude accessible nous ont permis de nous sentir accueillis et valorisés. Sous sa direction, nous avons été encouragés à relever de nouveaux défis, à développer nos compétences et à nous épanouir professionnellement. »

La lettre a été signée par le directeur adjoint de l’Unité de contrôle des jeux de hasard, Matthew Motti, et huit autres employés, dont un spécialiste de bureau, deux assistants de bureau, trois inspecteurs de la sécurité publique et deux auditeurs.

L’unité emploie 19 personnes au total et est un bureau du ministère de la Sécurité publique du Maine.

Les signataires de la lettre ont déclaré qu’ils n’avaient jamais connu d’hostilité de la part de Champion ni d’environnement de travail négatif causé par ses actions, et ont déclaré que son « intégrité et son dévouement à l’unité sont incontestables ».

Shannon Moss, porte-parole de la sécurité publique, a déclaré dans un courriel vendredi que le département n’avait pas reçu une lettre antérieure rendue publique par les neuf inspecteurs de casino du département plus tôt dans la semaine exprimant leurs frustrations à l’égard de Champion. Elle a déclaré que le département était au courant du contenu de cette lettre telle que publiée dans les médias.

« La lettre (précédente) concerne un processus de réclamation en cours et une négociation d’impact qui est activement menée par le Bureau des relations avec les employés et le Bureau des ressources humaines de l’État », a déclaré Moss.

Champion n’a pas répondu publiquement à cette lettre et Moss a déclaré qu’il ne voulait pas commenter la manifestation de soutien de vendredi.

« Le directeur Champion vient d’être informé de cette lettre de confiance ce matin et, bien qu’il apprécie ce soutien, nous n’avons pas d’autres commentaires à faire », a-t-elle ajouté.

Nathan Daigle, l’un des inspecteurs de casino de l’unité, a réitéré les critiques contenues dans la lettre exprimant sa défiance envers une déclaration écrite vendredi.

« 100 % des inspecteurs de casino de notre État ont signé notre lettre de défiance », a déclaré Daigle. « En tant que groupe de travail chargé de la réglementation et de la surveillance de nos casinos, nous avons subi des représailles et un environnement de travail toxique créé par le directeur Champion.

« Combiné aux récents changements inquiétants qu’il a apportés à la réglementation et aux services fournis à nos casinos et à nos contribuables, nous avons perdu confiance dans sa capacité à diriger notre unité. »

Copier le lien de l’histoire