Les employés de l’hôpital méthodiste de Houston refusent le vaccin COVID et sont suspendus

Des dizaines de travailleurs d’un système hospitalier de Houston ont été suspendus et risquent d’être licenciés pour avoir refusé la vaccination contre le COVID-19, un mandat controversé de l’entreprise qui a suscité des protestations et un tollé de la part de ceux qui sont menacés de licenciement.

Le PDG de Houston Methodist, le Dr Marc Bloom, a déclaré que les 178 travailleurs représentent moins de 1% des près de 25 000 employés.

« Nous sommes presque à 100% conformes à notre mandat de vaccin COVID-19 », a déclaré Bloom dans un e-mail au personnel mardi. « Houston Methodist est officiellement le premier système hospitalier du pays à atteindre cet objectif au profit de ses patients. »

Bloom a déclaré que 27 des 178 travailleurs suspendus ont reçu une dose de vaccin et qu’il espère qu’ils recevront la deuxième dose. Tous sont suspendus pendant deux semaines et devraient être licenciés s’ils ne sont pas complètement vaccinés.

« Je souhaite que le nombre puisse être zéro, mais malheureusement, un petit nombre de personnes ont décidé de ne pas donner la priorité à leurs patients », a déclaré Bloom.

Premier en ligne, toujours pas de tir : Un nombre surprenant d’employés hospitaliers refusent les vaccins

285 autres employés ont bénéficié d’une exemption médicale ou religieuse, et 332 ont été exclus pour cause de grossesse et d’autres raisons, a déclaré Bloom.

« Je me sens un peu trahie », a déclaré Amanda Rivera à KHOU-TV alors qu’elle quittait le bâtiment lundi. « J’ai travaillé aux urgences. C’était fou pendant la pandémie. Nous manquions de personnel. L’hôpital était en surcapacité de patients. C’était juste beaucoup. Maintenant, pour eux, venir faire ça, c’est comme une gifle au visage. «

Les employés des hôpitaux de tout le pays ont risqué leur vie pendant la pandémie et beaucoup sont morts du virus. Pourtant, une récente enquête USA TODAY sur certains des plus grands réseaux hospitaliers et hôpitaux publics du pays révèle que les taux de vaccination du personnel varient considérablement, allant de 51 % à 91 %.

La vaccination obligatoire n’est pas populaire auprès des législateurs du Texas. Le gouverneur Greg Abbott a signé lundi une loi refusant les contrats de l’État aux entreprises qui exigent que les clients soient vaccinés. Les « passeports » vaccinaux sont également interdits.

« Le Texas est ouvert à 100%, et nous voulons nous assurer que vous avez la liberté d’aller où vous voulez sans limites », a déclaré Abbott.

La Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi a publié des directives indiquant que les employeurs ont le droit d’exiger la vaccination contre le COVID-19, citant une « menace directe » pour les autres sur le lieu de travail. Pourtant, plus de 100 employés méthodistes de Houston ont déposé une plainte contre le système hospitalier le mois dernier, affirmant que les vaccins sont «expérimentaux» et que la politique de vaccination obligatoire est injuste.

« J’ai pleuré tout le long du trajet », a déclaré à KHOU-TV Jennifer Bridges, une infirmière impliquée dans le procès, alors qu’elle sortait de l’hôpital lundi.

Bloom a déclaré que la science, ainsi que les données de 300 millions de doses déjà distribuées aux États-Unis seulement, prouvent que les vaccins sont sûrs et nécessaires « si nous voulons passer le cap contre COVID-19 ». Le nombre de cas positifs et d’hospitalisations continue de baisser dans tout le pays, a-t-il déclaré, prouvant l’efficacité des vaccins.

Bloom a déclaré que le mandat avait été contesté par les médias et certains employés au franc-parler. Mais il a dit que plusieurs autres grands centres de soins de santé ont suivi l’exemple de Houston Methodist.

« En tant que premier système hospitalier à imposer les vaccins COVID-19, nous étions préparés à cela », a-t-il déclaré. « La critique est parfois le prix à payer pour une médecine de pointe. »