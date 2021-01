Avec des milliers de travailleurs hospitaliers de première ligne de Californie refusant de prendre de nouveaux vaccins Covid-19, les médias grand public ont dû faire face à la tâche délicate d’expliquer pourquoi les personnes considérées comme les plus compétentes accepteraient de se faire vacciner.

Le Los Angeles Times a rapporté les chiffres, suggérant que le personnel hospitalier – que les médias ont salué comme des héros désintéressés de la pandémie – n’étaient peut-être pas aussi « En phase avec les données scientifiques » comme les responsables de la santé publique auraient pu s’y attendre. Après avoir souligné le potentiel « catastrophique » implications d’une acceptation étonnamment faible des vaccins parmi les travailleurs de la santé, le journal a trouvé un coupable familier: l’administration Trump.

«C’est certainement décevant, mais ce n’est pas choquant, étant donné ce que l’administration fédérale a fait au cours des 10 derniers mois», Sal Rosselli, président du Syndicat national des travailleurs de la santé, a déclaré au Times. «Faites confiance à la science. Il s’agit de la science, de la réalité et de ce qui est juste. »

Les travailleurs des hôpitaux et des maisons de retraite ont eu la priorité absolue de recevoir les premières doses des deux vaccins Covid-19 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis – à la fois pour protéger les personnes les plus exposées au virus et pour vendre au grand public la sécurité des obtenir les coups. Mais dans le comté de Los Angeles, jusqu’à 40% des travailleurs de première ligne ont hésité à se faire vacciner. Les chiffres étaient encore pires dans certaines autres régions, dont 50% dans le comté de Riverside, selon le Times.

Moins de la moitié du personnel éligible de l’hôpital communautaire St. Elizabeth, dans le comté de Tehama, a accepté de recevoir les vaccins. L’hôpital communautaire St. Elizabeth de Red Bluff a renvoyé 200 des 495 doses qui lui avaient été administrées. Une enquête de la Kaiser Family Foundation a révélé que 29% des travailleurs de la santé «Vaccin hésitant», dépassant la moyenne de 27 pour cent de la population dans son ensemble.

Des sonnettes d’alarme ont été déclenchées. Le Times a chargé cinq journalistes, dont Jack Dolan, ancien finaliste du prix Pulitzer, d’expliquer ce qui n’allait pas. Leurs efforts pour discréditer les travailleurs ou blâmer l’administration Trump n’ont pas été entièrement couronnés de succès.

«Nos collègues ne tombent pas morts – pure évaluation des risques et des avantages par des personnes intelligentes» a déclaré un utilisateur de Twitter. «Pourquoi prendraient-ils un vax?» Un autre a dit que «Médias sourds» est aveugle à la vérité que les travailleurs hospitaliers qui refusent le vaccin sont, en fait, les plus en phase avec la science. Encore un autre observateur a demandé, «Cela ne dit-il pas quelque chose sur la façon dont les personnes qui voient la maladie chaque jour ressentent le risque et la gravité de la maladie?»

Les travailleurs de la santé travaillent contre le virus depuis un an. Nos collègues ne tombent PAS morts. Évaluation pure des risques / avantages par des personnes intelligentes. Pourquoi prendraient-ils un vax? – SaveOurRepublic🔥 (@TurnOffCNN) 31 décembre 2020

Des médias sourds aveugles au fait que les agents de santé qui refusent le vaccin sont «parmi ceux qui sont le plus en phase avec les données scientifiques derrière les vaccins». – Chris (@colsonslife) 31 décembre 2020

Cela ne dit-il pas quelque chose sur la façon dont les personnes qui voient la maladie au quotidien ressentent le risque et la gravité de la maladie? – Tom Nevin (@tom_nevin) 31 décembre 2020

Le Times a cité une infirmière de 31 ans, April Lu, qui a fait un tel calcul. Elle a dit que parce qu’elle était enceinte de six mois, elle avait choisi les risques connus d’être infectés par Covid-19 plutôt que les risques inconnus d’être vaccinés.

Les défenseurs des vaccins ont réagi avec colère, certains affirmant que les travailleurs hospitaliers qui refusent les vaccins devraient être licenciés, ou au moins placés en bout de ligne pour traitement s’ils étaient infectés par le virus. «Je ne peux pas croire que cela se passe» a dit un observateur. « Ça doit être une farce. Comment sont les gens dans le secteur de la santé mais ignorent la science? »

Je pense que ça va s’ils continuent à travailler, mais s’ils attrapent le covid et doivent être administrés à l’hôpital, ils devraient être poussés tout au fond de la file pour que tout le monde en face puisse recevoir le traitement dont ils ont besoin en premier 🤷🏻‍♂️ – Thomas Small (@TommySmallV) 31 décembre 2020

L’auteur Alex Berenson a déclaré qu’il était seulement choqué que le Times ait rendu compte de la réalité. «Tous les éditeurs sont en vacances?» plaisanta-t-il.

sensationnel @latimes rapporte la réalité. Tous les éditeurs sont en vacances? https://t.co/gsk1hxkPvh – Alex Berenson (@AlexBerenson) 31 décembre 2020

