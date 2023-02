Les employés de l’Apple Store américain testent maintenant la version bêta d’Apple Pay Later

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Annoncé l’année dernière, Apple Pay Later fonctionnera de la même manière que les autres services Buy Now, Pay Later comme PayPal qui permet aux utilisateurs de répartir le coût des achats sur une période définie.

Avec Apple Pay Plus tard, les utilisateurs pourront payer en plusieurs fois les achats en magasin, en ligne et dans l’applicationavec tous les paiements échelonnés disponibles dans l’application Wallet sur iOS, permettant aux utilisateurs de voir leurs paiements à venir et la période de paiement restante.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a taquiné l’arrivée d’Apple Pay plus tard la semaine dernièreindiquant que le service serait lancé “bientôt”.