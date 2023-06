Les employés de la startup ont interrogé les statistiques des clients avant l’acquisition

Charlie Javice, qui est accusé d’avoir fraudé JPMorgan Chase & Co en achetant sa startup d’aide financière universitaire Frank pour 175 millions de dollars en 2021, arrive au tribunal des États-Unis à Manhattan à New York, le 6 juin 2023.

Employés d’une startup rachetée par JPMorgan Chase a exprimé son incrédulité lorsque le fondateur de l’entreprise leur a demandé d’augmenter le nombre de leurs clients avant l’acquisition, selon des messages internes publiés jeudi dans un avis juridique dépôt.

Le fondateur, Charlie Javice, a demandé aux employés de changer les « numéros publics » de la plate-forme d’aide aux universités Frank à 4,25 millions de clients en janvier 2021, a allégué JPMorgan dans le dossier. Frank avait moins de 300 000 vrais clients lorsque JPMorgan l’a acheté en septembre 2021, a affirmé la banque.

« Avons-nous vraiment 4,25 millions d’étudiants ? a demandé un employé de Frank dans un fil Slack de janvier 2021.

« Est-ce réel? » un autre a demandé.

« Charlie est le roi de la recherche de nombres magiques », a écrit un autre employé, dont les noms ont été expurgés dans le dossier.

La publication de messages privés du personnel fait partie de la dernière salve du différend juridique entre Javice et JPMorgan, qui a payé 175 millions de dollars pour la startup. JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs et un acquéreur régulier de startups fintech, a poursuivi Javice en décembre 2022, alléguant que la fondatrice avait menti sur la taille de son entreprise pour conclure l’accord.

Selon le dossier de jeudi, Javice a justifié le changement des statistiques des utilisateurs en disant aux employés que les visiteurs du site Web comptaient comme des clients, a allégué la banque.

Dans sa poursuite initiale, JPMorgan a allégué que Javice avait embauché un professeur de science des données pour concocter de faux comptes après qu’un employé ait refusé de le faire.

Les problèmes de Javice se sont intensifiés ces dernières semaines. En avril, la fondatrice de la startup a été inculpée au pénal par le ministère de la Justice et poursuivie par la Securities and Exchange Commission, qui l’ont toutes deux accusée de fraude liée à la vente de l’entreprise.

Javice a déclaré dans des documents judiciaires que JPMorgan savait combien d’utilisateurs Frank avait et que la banque cherchait à la blâmer pour ses erreurs.

Un avocat de Javice n’a pas immédiatement répondu aux messages laissés tard jeudi.