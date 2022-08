Les employés de la génération Z craignent que prendre une pause déjeuner les fasse mal paraître

Pour les travailleurs de la génération Z, l’hésitation à la pause déjeuner est la plus répandue, en raison du surmenage, de la «flation du déjeuner» et des mauvais exemples des plus hauts gradés de leur entreprise.

“[Lunch breaks] aider à nettoyer votre esprit “, Diane Swint, responsable de la demande d’ezCater, a déclaré à CNBC Make it. ” Que vous travailliez à la maison ou que vous travailliez sur une ligne d’usine, vous devez faire une pause et vérifier votre énergie. “

Nous avons tous entendu le dicton “le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée”, mais de nombreux experts pensent que le déjeuner est le plus important. crucial , car il dynamise votre corps au milieu de la journée, augmentant votre énergie et votre productivité. Malheureusement, de nombreux professionnels de la génération Z ne prennent pas leurs pauses déjeuner, ce qui affecte leurs performances.

Un thème récurrent parmi la jeune génération de travailleurs est que leur charge de travail dépasse la journée de travail réelle. Vingt et un pour cent des membres de la génération Z ont déclaré à ezCater qu’ils n’avaient pas assez de temps dans leur journée pour faire leur travail s’ils prenaient une pause. 19 % des professionnels de la génération Z déclarent avoir trop de réunions pendant l’heure du déjeuner, et 27 % déclarent éviter complètement les pauses pour terminer la journée de travail le plus rapidement possible.

“Je pense qu’il y a un faux sentiment que si vous travaillez d’un bout à l’autre, vous serez plus productif”, déclare Swint. “Il doit y avoir un recadrage d’une approche holistique de la façon dont vous êtes créatif et innovant dans le travail que vous faites. Et je pense que parfois cela signifie que vous devez aller plus lentement pour aller plus vite.”

Swint pense que se débarrasser des cultures de bourreaux de travail peut permettre aux gens de “travailler plus intelligemment pour ne pas avoir à travailler aussi dur”. Cela peut également aider à favoriser les relations avec les employés en permettant une plus grande collaboration et socialisation pendant le déjeuner, ce que de nombreuses personnes ont manqué dans les environnements virtuels après la pandémie.

“Peut-être commencer une habitude comme, le jeudi, assurez-vous que tout le monde déjeune… rassemblez l’équipe. Dans ce monde de Zoom, nous nous sommes habitués à ces relations de niveau très transactionnel. Parfois, si vous comprenez mieux qui est votre collègue , vous serez plus conscient et vous pourrez collaborer plus rapidement et plus efficacement.”