Les employés de Google signent une pétition exigeant la protection des données de recherche d’avortement

Plus de 650 employés de Google ont signé une pétition demandant au PDG Sundar Pichai et à d’autres cadres supérieurs de protéger les données de recherche et de localisation liées à l’avortement, selon le Syndicat des travailleurs de l’alphabet sur Twitter, un syndicat d’employés et de sous-traitants de la société mère de Google, jeudi.

Parallèlement aux demandes de protection des données des utilisateurs, l’AWU demande que les avantages soient augmentés et étendus à tous les travailleurs qui relèvent de Google.

L’AWU dit qu’il est inacceptable que l’accès aux soins génésiques soit limité aux membres des groupes de ressources d’employés, qui ne comprennent que des employés à temps plein. Cela exclut les intérimaires, les fournisseurs et les sous-traitants, qui représentent plus de la moitié des effectifs de Google, selon l’AWU. Le syndicat veut des avantages supplémentaires, comme une augmentation des remboursements pour les personnes qui recherchent des soins de santé pour aider à couvrir les frais de voyage et les pertes de salaire.

En outre, l’AWU exige que Google cesse de faire des dons aux politiciens anti-avortement et aux comités d’action politique.

L’AWU n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La pétition vient après qu’une histoire a éclaté plus tôt ce mois-ci de Facebook fournit des données Messenger entre une adolescente et sa mère aux forces de l’ordre. La mère fait face à des accusations criminelles pour avoir prétendument aidé sa fille à avorter, enterrer et brûler son fœtus. La mère a plaidé non coupable. Facebook a déjà commencé à tester le chiffrement de bout en bout sur Messenger.

Les politiciens démocrates ont fait appel aux entreprises technologiques pour protéger les données des utilisateurs pour ceux qui recherchent des soins génésiques et pour Google Search pour corriger les résultats trompeurs pour “fausses cliniques anti-avortement” et les centres de grossesse de crise. Considérant que les données des applications de cartographie, de messagerie et de suivi des règles pourraient être utilisées pour poursuivre les femmes, cela a créé une énigme pour les entreprises technologiques, les défenseurs et les politiciens.

Après Roe c. Wade, l’affaire de la Cour suprême de 1973 qui a fait de l’accès à l’avortement un droit constitutionnel, a été renversé en juin par la Cour suprême dans Dobbs c. Jason Women’s Health Organization, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a envoyé une lettre informer les employés de leurs prestations de soins de santé, qui comprennent les procédures médicales hors de l’État. Les Googleurs peuvent également déménager dans un autre État sans justification.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.