Des centaines d’ingénieurs et d’autres travailleurs ont annoncé lundi la formation du premier syndicat de Google, apparemment pour structurer davantage l’activisme des employés en cours dans l’entreprise plutôt que pour poursuivre les objectifs syndicaux traditionnels.

Surnommé « Alphabet Workers Union » après la société mère de Google, le syndicat est composé de centaines d’employés sur les 132000 employés d’Alphabet, mais pourrait marquer un changement radical au sein de la Silicon Valley, qui a longtemps résisté aux efforts de syndicalisation.

«C’est historique – le premier syndicat d’une grande entreprise de technologie par et pour tous les travailleurs de la technologie», Dylan Baker, ingénieur logiciel chez Google, a déclaré dans un communiqué.

À l’heure actuelle, l’AWU est un soi-disant «Union de solidarité» affilié aux Communications Workers of America, un syndicat des télécommunications représentant les travailleurs de toute l’Amérique du Nord, et n’a pas conclu de contrat de négociation collective avec Google ou le National Labour Relations Board.

Il a été formé en secret au cours des 12 derniers mois et a tenu des élections le mois dernier pour décider de sa direction.

Aussi sur rt.com Google et Facebook s’associent pour lutter contre les accusations du gouvernement de pacte secret pour truquer le marché publicitaire en ligne – rapport

Les dirigeants nouvellement élus du syndicat, Parul Koul et Chewy Shaw, ont décrit Google comme un « Entreprise puissante, responsable de vastes étendues d’Internet … utilisée par des milliards de personnes, » tout en soulignant que l’entreprise doit donner la priorité au bien public et revenir aux principes inscrits dans la devise initiale de l’entreprise «Ne sois pas méchant.»

Le syndicat s’est formé au milieu d’une série de crises ces dernières années dans l’entreprise, y compris le licenciement récent du chercheur noir en intelligence artificielle, Timnit Gebru, qui a critiqué l’entreprise pour avoir ignoré les préjugés raciaux dans sa technologie de reconnaissance faciale. Elle a démontré que les personnes de couleur et les femmes sont mal identifiées beaucoup plus fréquemment que les Blancs.

Des conflits internes ont également été signalés lorsque des ingénieurs ont critiqué le développement de l’intelligence artificielle par Google pour le ministère de la Défense et la fourniture d’un soutien logistique et technologique aux douanes et à la protection des frontières.

Les procureurs fédéraux ont récemment découvert que Google avait probablement licencié à tort deux employés qui avaient protesté contre le travail de l’entreprise avec les autorités américaines de l’immigration en 2019.

En 2018, environ 20000 employés de Google ont organisé une grève mondiale pour protester contre le traitement par l’entreprise des allégations de harcèlement sexuel.

Aussi sur rt.com Vous aussi: le personnel de Google organise un débrayage mondial pour harcèlement sexuel et maltraitance des femmes

«Bien sûr, nos employés ont des droits du travail protégés que nous soutenons,» a déclaré la directrice des opérations humaines de Google, Kara Silverstein. «Mais comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à dialoguer directement avec tous nos employés.»

Auparavant, les travailleurs étaient syndiqués chez Kickstarter et sur la plate-forme de développement d’applications Glitch, tandis qu’un petit groupe de sous-traitants travaillant pour Google a également uni ses forces en 2019, mais aucun d’entre eux n’était à l’échelle ou n’avait la portée de l’Alphabet Workers Union.

«Cela pourrait avoir des impacts énormes non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les problèmes plus larges auxquels nous pensons tous en termes de puissance technologique dans la société». a déclaré Veena Dubal, professeur de droit à l’Université de Californie, Hastings College of the Law.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!