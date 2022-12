Les employés de Google se préparent à une réduction des coûts alors que l’anxiété monte

Les employés de Google en Suisse ont envoyé une lettre ce mois-ci au vice-président des ressources humaines de l’entreprise, exposant leurs inquiétudes quant au fait qu’un nouveau système d’évaluation des employés pourrait être utilisé pour éliminer la main-d’œuvre.

“Le nombre et la propagation des rapports qui nous sont parvenus indiquent qu’au moins certains managers ont été soumis à des pressions agressives pour appliquer un quota” sur un processus qui pourrait conduire les employés à obtenir des notes négatives et potentiellement perdre leur emploi, ont écrit cinq travailleurs et représentants des employés dans la lettre. , qui a été obtenu par le New York Times.

La lettre indiquait comment certains employés de Google interprétaient de plus en plus les décisions récentes de la direction comme des avertissements selon lesquels l’entreprise pourrait envisager de procéder à des licenciements plus importants. De la fermeture imminente d’un petit bureau et l’annulation d’un projet de modération de contenu à divers efforts pour alléger les budgets lors des réunions de planification de 2023, le géant de la Silicon Valley est devenu une poudrière d’anxiété, selon des entretiens avec 14 employés actuels et anciens, qui parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Dans certains cas, les employés de Google ont réagi à un programme que l’entreprise a lancé en juillet pour simplifier les opérations, réduire les formalités administratives et se rendre plus productif. Dans d’autres cas, ils ont eu des conversations sur le budget, certaines équipes étant incapables d’embaucher plus l’année prochaine, ont déclaré les gens. Et les travailleurs se sont également inquiétés des décisions prises il y a des mois qui, pour certains, ont pris un nouveau sens, ont-ils déclaré.