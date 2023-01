Les employés de Google se bousculent pour obtenir des réponses après que les licenciements ont duré longtemps

Les employés de Google se bousculent pour obtenir des réponses de la direction et de leurs collègues alors que l’entreprise subit une mise à pied massive.

Vendredi, Alphabet Google, propriété de Google, a annoncé la suppression de 12 000 employés, soit environ 6 % de la main-d’œuvre à temps plein. Alors que les employés se préparaient à une éventuelle mise à pied, ils interrogent la direction sur les critères de licenciement, ce qui a surpris certains employés, qui se sont réveillés pour trouver leur accès aux propriétés de l’entreprise coupé. Certains des employés licenciés avaient été de longue date ou récemment promus, ce qui soulève des questions sur les critères utilisés pour décider quels emplois ont été supprimés.

Peu de temps après le premier e-mail du PDG Sundar Pichai aux employés vendredi matin, le responsable de la recherche de Google, Prabhakar Raghavan, a envoyé un e-mail aux employés disant qu’il “se sent également la responsabilité de tendre la main” et leur demandant d’enregistrer des questions pour la mairie de la semaine prochaine. Il y aura des « bosses sur la route » au fur et à mesure que l’organisation avancera avec les licenciements, a noté Raghavan.

La société a fourni une FAQ sur les licenciements, que CNBC a vue, mais les employés se sont plaints du fait qu’elle ne donne pas beaucoup de détails sur de nombreuses réponses. Les employés ont inondé Dory, la plate-forme de questions de l’entreprise, et mis en place des communautés virtuelles pour déterminer qui a été licencié et pourquoi. Les directeurs ont dit aux employés de tenir des questions pour l’hôtel de ville qui aura lieu la semaine prochaine.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La bousculade met en évidence les défis auxquels Google pourrait être confronté pour maintenir une culture d’entreprise favorable et productive pour sa main-d’œuvre agitée de plus de 160 000 employés à temps plein. D’autres confrontations sont possibles, car l’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait de licencier des employés internationaux mais qu’elle n’avait pas encore déterminé lesquels.

Jusqu’à présent, aux États-Unis, des employés ont été licenciés dans toutes les unités commerciales, notamment Chrome, Cloud et son unité expérimentale Area 120. Certains employés travaillant sur les programmes d’intelligence artificielle de l’entreprise ont également été licenciés, selon Bloomberg.

Une liste des demandes les mieux notées des employés, consultée par CNBC, contenait des questions pointues pour les cadres.

« Comment les licenciements ont-ils été décidés ? Certains très performants ont été licenciés de nos équipes », lit-on dans une des questions les mieux notées. “Cela a un impact négatif sur les Googleurs restants qui voient quelqu’un avec une grande reconnaissance, des critiques positives, une promotion mais qui est toujours licencié.”

« Quelles mesures ont été utilisées pour déterminer qui a été licencié ? » lire une autre question la mieux notée. “La décision était-elle basée sur leurs performances, l’étendue de leur travail, ou les deux, ou autre chose ?”

Un autre a demandé: “Combien de piste espérons-nous gagner avec les licenciements?” » et « Pourriez-vous expliquer clairement ce que la mise à pied permet à Google de faire et que Google n’aurait pas pu faire sans mise à pied ? »

Un autre très bien noté a remis en question la déclaration du PDG Sundar Pichai, qui a déclaré: “J’assume l’entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici.”

“Qu’est-ce que la pleine responsabilité implique?”, A demandé un employé à Dory. « La responsabilité sans conséquence semble être une platitude vide. La direction renonce-t-elle aux primes et aux augmentations de salaire cette année ? Est-ce que quelqu’un démissionnera ?”

Certains salariés se sont regroupés seuls, organisant des groupes ad hoc pour tenter d’obtenir des réponses. Les employés ont créé une feuille de calcul Google doc pour suivre les personnes licenciées et la partie de l’entreprise dans laquelle elles travaillaient.

Plus de 5 000 employés licenciés ont lancé une chaîne Discord appelée Google post-licenciements, couvrant des sujets allant de la ventilation à l’organisation du travail et à l’immigration par visa. Certains employés ont organisé des réunions Google virtuelles avec des personnes lors d’appels vidéo. D’autres ont essayé d’organiser des rencontres physiques.

Certains se sont tournés vers le générateur de mèmes interne de l’entreprise comme moyen de se connecter les uns aux autres, pour obtenir des réponses et pour se réconforter.

Un mème a montré Mila Kunis du film “Friends with Benefits”. Kunis s’adressa au logo de Google, disant la ligne : “Ce qui est triste, c’est que je pensais en fait que tu étais différent.” Un autre mème montrait l’ancien président Bill Clinton faisant signe du mot “zéro” avec le titre “Leadership paycut”.

“La direction d’Alphabet revendique l’entière responsabilité de cette décision, mais cela ne réconforte guère les 12 000 travailleurs qui sont désormais sans emploi”, a déclaré Parul Koul, président exécutif d’Alphabet Workers Union-CWA dans un communiqué vendredi. “C’est un comportement flagrant et inacceptable de la part d’une entreprise qui a réalisé 17 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre seulement. »