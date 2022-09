Les employés de Google protestent contre le contrat militaire israélien

Un nombre croissant de Googleurs dénoncent le travail de l’entreprise avec les Forces de défense israéliennes

Les employés de Google qui protestaient contre le contrat du projet Nimbus de l’entreprise avec Amazon Web Services et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont rendu public une semaine d’actions de protestation qui se terminera par une manifestation multi-villes intitulée No Tech for Apartheid. Un groupe multiethnique et multireligieux de Googlers se faisant appeler Jewish Diaspora in Tech espère faire pression sur le géant de la technologie pour qu’il abandonne le gigantesque contrat de 1,2 milliard de dollars pour des raisons morales, arguant qu’en permettant à Israël d’accéder à sa technologie d’apprentissage automatique et d’IA la plus sophistiquée, Google permet des actes odieux. crimes contre la population palestinienne occupée.

Ariel Koren, responsable marketing de Google et principale avocate anti-Nimbus, a annoncé sa démission mardi après ce qu’elle a décrit comme un schéma d’hostilité et de représailles de la part de la direction. Après sept ans au sein de l’entreprise, Koren a déclaré qu’elle avait reçu un ultimatum – déménager de San Francisco au bureau brésilien de Google ou démissionner – pour ses efforts de lobbying contre le projet.

“Google poursuit agressivement des contrats militaires et dépouille les voix de ses employés par un schéma de silence et de représailles envers moi et bien d’autres», a écrit Koren dans sa lettre de démission publiée sur Medium. L’effort secret pour fournir un “solution cloud globale” propulsé par la technologie la plus avancée de l’entreprise a vu Google abandonner sa précieuse transparence à tel point que les employés n’ont aucune idée de l’utilité réelle de la technologie qu’ils vendent à l’IDF.

Koren et ses collègues recherchent simplement une transparence de base concernant ce à quoi leur travail sera utilisé, a-t-elle déclaré à Peacock TV, expliquant que sous le régime actuel, «nous ne comprenons pas à quel point [our work] va être utilisé pour perpétrer des violations systémiques des droits de l’homme par une agence et par une armée qui, nous le savons, viole les droits de l’homme de manière extrêmement flagrante et atroce chaque jour.” Pire encore, le contrat Nimbus interdit explicitement à Google ou Amazon d’exercer un contrôle sur la manière dont leurs services sont utilisés par l’IDF.

Depuis le lancement du projet Nimbus, Google est devenu un lieu de travail agressivement anti-palestinien, selon 15 employés dont les témoignages enregistrés ont été publiés pour coïncider avec la démission de Koren. Les employés de Google ne peuvent même plus “exprimer toute opinion de désaccord sur la guerre menée contre les Palestiniens sans être convoqué à une réunion des DH avec menace de représailles“, a déclaré un Googleur palestinien, tandis qu’un autre a été informé en utilisant la phrase”soutenir la Palestine» était offensant.

“J’ai l’impression de vivre de l’oppression de ma famille à la maison», a déploré un troisième employé anonyme.

Ils accusent également le projet Nimbus de violer le code de déontologie de Google en matière d’IA, qui interdit à l’entreprise d’utiliser l’IA pour causer des dommages, développer des armes ou effectuer une surveillance en violation des normes internationales. Le code a été conçu après que l’activisme des employés a sabordé Project Maven, une initiative du Pentagone qui aurait utilisé l’IA de Google pour analyser les images de surveillance des drones dans le but d’améliorer le ciblage.

Alors que Google a refusé de commenter les détails du projet Nimbus, une porte-parole a rejeté les allégations de Koren concernant les représailles de la direction, expliquant qu’elles avaient été “soigneusement étudié” et trouvé sans fondement.