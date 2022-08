Les employés de Google frustrés après les épidémies de Covid au bureau

L’entreprise a commencé à exiger que la plupart des employés retournent dans les bureaux physiques au moins trois jours par semaine en avril. Depuis lors, les membres du personnel ont repoussé leur mandat après avoir travaillé efficacement pendant si longtemps à la maison, tandis que l’entreprise a connu l’une de ses croissances de revenus les plus rapides en 15 ans. Google a offert aux employés à temps plein la possibilité de demander un travail à distance permanent, mais on ne sait pas combien de travailleurs ont été approuvés.

En décembre dernier, Google a dit aux employés qu’ils devaient se conformer aux politiques en matière de vaccins, sinon ils risqueraient de perdre leur salaire, puis de perdre leur emploi. Puis en février, avant de demander aux employés de revenir, il des règles assouplies concernant les vaccins comme condition d’emploi, ainsi que d’autres règles concernant les tests, la distanciation sociale et les masques.

Mais il a continué d’exiger la vaccination Covid-19 pour entrer dans les bureaux physiques.

Maintenant, certains employés de Google demandent à l’entreprise d’abandonner le mandat de vaccination, arguant que les épidémies de Covid-19 continuent de se produire de toute façon dans les bureaux où les employés sont entièrement vaccinés. Bien qu’il offre toujours un niveau de protection, les vaccins ne sont pas aussi puissants contre la variante BA.5 hautement transmissible, la variante de Covid-19 qui se propage le plus rapidement à ce jour, affirme le groupe dans un manifeste intitulé “No Vaccine Mandate”. qui a été publié ce mois-ci et consulté par CNBC (les vaccins offrent toujours une bonne protection contre les maladies graves et la mort, y compris avec la variante BA.5, mais n’offrent pas de protection substantielle contre les infections ou les maladies bénignes).

Le manifeste anonyme indique que le groupe, qui se fait appeler Googlers for No Vaccine Mandate, est frustré que les employés non vaccinés et ceux qui refusent de déclarer leur statut vaccinal soient toujours interdits de bureaux et d’autres rassemblements, y compris hors sites, sommets et événements d’équipe. Il affirme également que certains employés de Google n’ont toujours pas rencontré leurs équipes depuis mars 2020 et que certains n’ont jamais été informés de la politique de vaccination lors de leur processus d’embauche.

«Nous avons vu des vagues de Covid, en particulier depuis décembre 2021 avec Omicron et ses sous-variantes se propager dans les bureaux de Google sans se soucier du statut de vaccination. Nous avons vu de nombreux collègues entièrement vaccinés et boostés se déclarer malades pendant plusieurs jours avec Covid. Nous avons vu à la fois des paniques et des réponses de bonne humeur au flot de notifications d’exposition reçues par les employés de bureau.”

D’autres entreprises qui imposaient autrefois les exigences de vaccination contre Covid les ont depuis abandonnées, notamment Boeing, Intel et United Airlines, citant la décision d’un tribunal fédéral d’interdire l’application du décret exécutif des entrepreneurs fédéraux qui exigeait la vaccination des grands employeurs qui sont également des entrepreneurs gouvernementaux. Le manifeste du groupe indique qu’il espère que la direction de Google fera de même.

Le groupe est en grande partie anonyme, bien que l’identité de certains membres soit connue de CNBC. Il prétend inclure des centaines d’employés avec des mandats allant jusqu’à 10 ans, dans des rôles tels que l’ingénierie, la gestion de programme, la conception UX, l’éducation, les ventes, le marketing et la finance. Cela inclut également les Googleurs qui sont complètement vaccinés et “pensent que la politique de vaccination de l’entreprise est une atteinte à la vie privée et est insensible aux circonstances individuelles et aux facteurs de risque”.

“Nous vous écrivons pour demander votre aide pour un groupe de Googleurs qui ne sont toujours pas autorisés à retourner dans nos bureaux”, indique le mémo. “Nous vous contactons en tant que collègues et pairs car nos appels directs à la direction de Google ont Lors de la planification d’une réunion en personne, d’un sommet ou hors site, réfléchissez à la manière dont les Googleurs qui ne sont pas autorisés à participer pleinement en raison de la politique en matière de vaccins peuvent être reconnus et inclus. »