OAKLAND, Californie: Plus de 200 employés et sous-traitants de la société mère de Google Alphabet Inc aux États-Unis et au Canada ont formé un syndicat pour promouvoir l’équité en milieu de travail et les pratiques commerciales éthiques, ont déclaré lundi les dirigeants élus du groupe.

Le «Syndicat des travailleurs de l’alphabet» collectera des cotisations de 1% de la rémunération totale des membres, selon son site Internet. Les fonds couvriront les organisateurs rémunérés, les événements, le soutien juridique et les salaires des membres en cas de grève du travail.

La formation du groupe s’appuie sur les protestations sans précédent des employés de Google ces dernières années. Alors que le secteur de la technologie a connu historiquement une activité syndicale minimale et un recul des travailleurs, des milliers de personnes d’Alphabet s’étaient regroupées pour critiquer publiquement le traitement par Google des plaintes de harcèlement sexuel, son travail avec l’armée américaine et d’autres problèmes.

Contrairement à de nombreux syndicats en herbe, le groupe nouvellement formé ne s’attend pas à négocier collectivement avec Alphabet sur les salaires et les conditions de travail de si tôt. Au lieu de cela, il vise à créer une structure plus formelle pour organiser de futures manifestations.

« Notre syndicat veillera à ce que les travailleurs sachent sur quoi ils travaillent et puissent faire leur travail avec un salaire équitable, sans crainte d’abus, de représailles ou de discrimination », ont écrit les ingénieurs de Google Parul Koul et Chewy Shaw dans un New York Times article d’opinion de lundi annonçant le syndicat.

Koul est le président exécutif de l’Alphabet Workers Union et le vice-président de Shaw.

Kara Silverstein, directrice des opérations humaines chez Google, a déclaré lundi: «Nos employés ont protégé les droits du travail que nous soutenons. Mais comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à dialoguer directement avec tous nos employés. »

Google a été critiqué https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-labor-idUSKBN28C35V du régulateur du travail américain, qui a accusé l’entreprise d’avoir interrogé illégalement plusieurs travailleurs qui ont ensuite été licenciés pour avoir protesté contre les politiques de l’entreprise et essayer d’organiser un syndicat. Google a déclaré qu’il était convaincu d’avoir agi légalement.

Les membres de l’Alphabet Workers Union feront partie de la section locale 1400 des Communications Workers of America, qui comprend également des employés de Verizon Communications Inc et AT&T Inc.