Les employés de Google félicitent les ingénieurs pour les E/S et se moquent de l’utilisation de l’IA par les cadres

L’événement est survenu peu de temps après que les travailleurs ont critiqué le PDG Sundar Pichai pour avoir reçu un prix en actions pour 2022 de plus de 200 millions de dollars, alors que l’entreprise supprime des emplois et des coûts. Ils ont également critiqué la société pour avoir autorisé un rachat de 70 milliards de dollars.

Sur le site interne de Google, Memegen, le mème le plus populaire issu de l’événement montrait côte à côte des images de la société mère alphabétique prix de l’action. La diapositive, qui a reçu des milliers de « votes positifs », disait à gauche, « Réduction des coûts des dirigeants et rachat d’actions », sur un graphique avec le cours de l’action en baisse. Sur la droite, un graphique est apparu avec le stock montant sous les mots « Eng[ineers] faire avancer les choses. »

Les actions d’Alphabet ont atteint leur plus haut niveau depuis août et ont augmenté de 11 % pour la semaine, après que Google a annoncé mercredi son nouveau modèle de grande langue à usage général (LLM) appelé PaLM 2, ainsi qu’un certain nombre d’avancées dans la technologie d’IA qui alimente Bard et la recherche. , dont certains CNBC avaient précédemment signalé.

Google a subi des pressions pour présenter sa technologie d’IA générative depuis la sortie publique à la fin de l’année dernière de ChatGPT d’Open AI. Soutien OpenAI Microsoft intègre la technologie alimentée par GPT dans son moteur de recherche Bing et d’autres produits, ce qui fait craindre que les jours de domination de Google sur son marché de recherche principal ne soient comptés.

Après un événement en février au cours duquel Google a fait la promotion de son chatbot IA Bard, le cours de l’action de la société a chuté de 7 %. Les employés de Google ont répondu en décrivant l’annonce de Pichai comme « précipitée » et « bâclée ».

Google a depuis travaillé rapidement pour commercialiser ses services d’IA grand public.