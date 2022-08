Les employés de Google demandent à la direction d’obtenir des avantages égaux en matière d’avortement

Bambi Okugawa est technicienne de centre de données dans l’un des centres de données de Google dans un État américain avec l’une des interdictions d’avortement les plus strictes du pays : le Tennessee. L’État interdira les avortements dès six semaines, sans exception pour viol ou inceste, le 25 août en raison d’une “loi de déclenchement”.

Si nécessaire, Okugawa pourrait se faire avorter hors de l’État et pourrait même demander un transfert permanent vers un autre bureau de Google en raison des avantages pour la santé dont elle bénéficie en tant qu’employée à temps plein de Google. Cependant, ses collègues, dont beaucoup sont des sous-traitants, n’ont pas les mêmes options.

“Certains de mes collègues de TVC ont peur”, a déclaré Okugawa à CNBC, faisant référence à un terme Google qui signifie intérimaires, fournisseurs et sous-traitants. “Certains m’ont dit qu’ils cherchaient des options de stérilisation parce qu’ils savaient qu’il n’y aurait pas accès aux avortements dans l’État.”

Okugawa est l’un des centaines d’employés de Google qui ont signé une pétition envoyée à la direction de l’entreprise cette semaine demandant que les sous-traitants bénéficient des mêmes avantages pour obtenir des services d’avortement et de soins de santé après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade.

La lettre, rédigée par des membres de l’Alphabet Workers Union-CWA, est adressée au PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, au directeur des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, à Bobby Dhanoa, qui supervise la « main-d’œuvre élargie » de Google, et à la directrice de la diversité de Google, Melonie. Parker.

“Afin de nous aligner sur les valeurs fondamentales de Google (go/3-google-values), nous exigeons qu’Alphabet reconnaisse l’impact de cette décision de la Cour suprême sur tous ses employés et qu’il prenne immédiatement les mesures suivantes : protéger l’accès de tous les employés aux soins de santé génésique en établissant une norme de soins de santé génésique dans les normes américaines sur les salaires et les avantages sociaux (go/alphabet-tvc-benefits-standards), notamment : étendre les mêmes avantages de voyage pour soins de santé offerts aux ETP aux TVC “, indique la lettre.

En juin, Google a envoyé un e-mail à l’ensemble de l’entreprise concernant la décision historique de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, expliquant comment le régime d’avantages sociaux et l’assurance maladie américains de l’entreprise couvrent les procédures médicales hors de l’État qui ne sont pas disponibles là où un employé vit et travaille. Alors que d’autres entreprises technologiques ont commencé à offrir des avantages similaires pour les avortements hors de l’État, Google est allé plus loin en disant que les employés des États concernés peuvent demander une relocalisation sans avoir à expliquer pourquoi.

Cependant, tous ces avantages ne s’appliquent qu’aux employés à temps plein. L’entreprise comptait 174 014 employés à temps plein en juillet. Il compte plus de 100 000 sous-traitants, connus en interne sous le nom de “TVC”.

“Leur niveau de prestations de soins de santé n’est pas aussi élevé que celui qui nous est fourni en tant qu’employés à temps plein”, a déclaré Okugawa à propos des sous-traitants. Okugawa le sait car, jusqu’à il y a six mois, elle était encore sous-traitante avant que l’entreprise n’en fasse une employée à plein temps.

La pétition des employés demande également un minimum de sept jours de congé de maladie supplémentaires, car les travailleurs devront voyager pendant de longues périodes pour obtenir des services de santé.

“Google est probablement l’un des plus grands noms connus en ce qui concerne les entreprises de technologie – lorsque vous effectuez une recherche en ligne, vous ne dites pas que je vais rechercher ceci, vous dites” Je vais rechercher cela sur Google “”, a déclaré Okugawa. “Alors, il est juste que nous fassions preuve de compassion, d’empathie et d’équité envers toute personne sous contrat avec l’entreprise qui devrait bénéficier des mêmes protections et de la même durabilité de vie que celles offertes aux employés réguliers.”

Un porte-parole de Google n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

L’Alphabet Workers Union-CWA compte plus de 1 100 membres dans divers endroits de l’entreprise, mais fonctionne par ailleurs selon un modèle de «syndicat minoritaire», ce qui signifie qu’il n’a pas de droit de négociation avec la direction.

Le groupe espère gagner des victoires comme il l’a fait à Kansas City, Missouri, où les employés travaillant sur un produit Google se sont syndiqués pour la première fois sous AWU en mars. Pendant ce temps, en juin, les sous-traitants de Google Maps a gagné une prolongation de 90 jours sur un calendrier de retour au bureau après avoir menacé de faire grève.

La pétition demande également une augmentation à 150 $ par nuit en remboursement de voyage. “50 $ ne sont PAS un remboursement viable pour un séjour à l’hôtel dans la plupart des États, et ne traitent pas de la garde d’enfants ou de la perte de salaire”, indique la pétition.

Le document demande à l’entreprise de publier un “rapport de transparence” TVC détaillant la conformité des fournisseurs aux normes américaines de Google sur les salaires et les avantages sociaux.

Et les employés ont également demandé à l’entreprise de corriger ses résultats de recherche pour les services d’avortement. Des produits comme Google Maps auraient régulièrement conduit des demandeurs d’avortement vers des centres religieux pro-vie. Lorsque les utilisateurs tapent les mots “clinique d’avortement” dans la barre de recherche de Google Maps, par exemple, les centres de grossesse en situation de crise représentaient un quart des 10 premiers résultats de recherche dans les 50 États américains, selon les données de Bloomberg. collecté.

Google a déclaré en juillet qu’il s’efforcerait de supprimer rapidement l’historique de localisation des personnes se rendant sur des sites d’avortement et d’autres sites médicaux à la suite de l’annulation par la Cour suprême de l’affaire Roe v. Wade.