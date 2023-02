Les employés de Google critiquent le PDG Sundar Pichai pour l’annonce “précipitée” de Bard

Alors que les employés de Google se tournent souvent vers Memegen pour se moquer avec humour des bizarreries et des faux pas de l’entreprise, les messages après l’annonce de Bard ont pris un ton plus sérieux et sont même allés directement après Pichai.

Lundi, Google a devancé un Microsoft événement le lendemain et a demandé à Pichai de divulguer publiquement certains détails de la technologie de chatbot de l’entreprise. Plus d’informations sur Bard ont été révélées mercredi lors d’un événement organisé à Paris.

Les membres du personnel se sont rendus sur le forum interne populaire Memegen pour exprimer leurs réflexions sur l’annonce de Bard, la qualifiant de “précipitée”, “bâclée” et “non Googley”, selon les messages et les mèmes consultés par CNBC.

“Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et myopes”, a lu un mème qui comprenait une photo sérieuse de Pichai. “Veuillez revenir à une perspective à long terme.” Le message a reçu de nombreux votes positifs de la part des employés.

Un représentant de Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Sundar et le leadership méritent un Perf NI”, a lu un autre mème très apprécié, faisant référence à la catégorie la plus basse du système d’évaluation des performances des employés de l’entreprise. “Ils sont comiquement myopes et ne sont pas Google dans leur quête d’une “mise au point plus nette”.”

L’année dernière, Pichai a appelé les employés à être plus concentrés. La direction implore souvent les membres du personnel d’être “Googley”, ce qui signifie vaguement être ambitieux et travailleur, avec le respect et le travail d’équipe à l’esprit.

Les actions d’Alphabet ont chuté de plus de 9 % cette semaine en raison des inquiétudes concernant la menace de ChatGPT pour l’activité principale de recherche de Google et de la réaction précipitée de l’entreprise à l’événement de Microsoft.

“Se précipiter Bard sur le marché dans la panique a validé la peur du marché à notre sujet”, a lu un mème très apprécié. La photo ci-jointe était d’un oiseau faisant un facepalm.

La position de Google dans l’intelligence artificielle est une préoccupation familière. Lors d’une réunion générale en décembre, les employés ont posé des questions sur l’avantage concurrentiel de l’entreprise en matière d’IA alors que ChatGPT prenait son essor aux yeux du public. Les dirigeants ont répondu en disant que la réputation de l’entreprise pourrait en pâtir si elle évolue trop rapidement sur la technologie AI-chat, qui est loin d’être parfaite.

Un mème très lu cette semaine a montré une image d’un incendie de benne à ordures avec le logo “G” de Google dessus. Le texte disait : “Comment tout s’est-il passé depuis l’année dernière.”

Un autre mème faisait référence aux licenciements annoncés le mois dernier, qui ont entraîné la perte de 12 000 emplois, soit 6 % des effectifs de l’entreprise. Le mème comportait une photo de l’acteur Nicolas Cage souriant et disait: “Le licenciement de 12 000 personnes augmente le stock de 3%, une présentation précipitée de l’IA le fait baisser de 8%.”

MONTRE: Interview complète de CNBC avec Lloyd Walmsley