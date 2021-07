GOOGLE aurait admis avoir écouté des conversations enregistrées par Google Assistant même sans le déclencheur « Hey Google » d’un utilisateur.

Le géant de la technologie a fait cet aveu lors d’une réunion à huis clos avec des responsables du gouvernement indien, selon un rapport, bien que Google ait tenté de clarifier les affirmations.

Google aurait admis avoir écouté les conversations de l’utilisateur avec Google Assistant Crédit : Alamy

Un représentant de Google a déclaré que les extraits enregistrés avant la commande « Hey Google » ne sont pas enregistrés Crédit : Alamy

Des sources ont également déclaré à IndiaToday que la société a admis que son assistant d’intelligence artificielle enregistrerait parfois de l’audio sur un smartphone ou un haut-parleur intelligent, même s’il n’avait pas été convoqué.

Google a clarifié le fonctionnement du système d’assistant dans une déclaration à Android Authority.

« En mode veille, l’appareil traite de courts extraits audio (quelques secondes) pour détecter une activation, comme lorsque vous dites « Hey Google ».

« Si aucune activation n’est détectée, ces extraits audio ne seront ni envoyés ni enregistrés sur Google. »

La déclaration a également noté que lorsque l’assistant détecte son mot de réveil, « l’enregistrement peut inclure quelques secondes avant que vous n’activiez votre assistant pour saisir votre demande au bon moment ».

Google a précédemment admis que les employés écoutaient de courts enregistrements pour améliorer la compréhension du langage dans ses produits.

« Dans le cadre de notre travail visant à développer une technologie vocale pour davantage de langues, nous travaillons en partenariat avec des experts linguistiques du monde entier qui comprennent les nuances et les accents d’une langue spécifique », a expliqué David Monsees, chef de produit pour la recherche Google en 2019.

« Ces experts linguistiques examinent et transcrivent un petit ensemble de requêtes pour nous aider à mieux comprendre ces langues. Il s’agit d’une partie essentielle du processus de création de la technologie vocale et nécessaire pour créer des produits comme l’Assistant Google. »

Google a depuis modifié ses politiques, obligeant les utilisateurs de Home ou Nest à choisir d’enregistrer les recherches vocales en premier lieu, en réponse au contrecoup.

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir accepté ou refusé, ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce que Google a enregistré à votre sujet, il existe des moyens de vérifier.

VÉRIFICATION DES ENREGISTREMENTS GOOGLE

Toutes vos activités Google se trouvent dans la section « Mon activité » de votre compte Google.

Vous y trouverez tout, de vos entrées Google Maps à vos requêtes de moteur de recherche.

Vous pouvez lire une liste dans l’application Google Home ou réécouter votre propre historique de recherche vocale s’il a été enregistré.

Heureusement, vous pouvez également effacer facilement votre historique en supprimant des enregistrements sur votre PC et en supprimant des enregistrements sur votre téléphone.

COMMENT DÉSACTIVER LA VOIX ET L’AUDIO

Si vous avez déjà activé Google pour enregistrer vos commandes audio ou vocales, vous pouvez facilement empêcher les appareils de le faire.

Cependant, la recherche vocale avec Google Assistant cessera de fonctionner jusqu’à ce qu’elle soit réactivée.

Sur un PC, vous pouvez accéder à la fonctionnalité en cliquant sur la barre des paramètres dans le coin supérieur gauche de myactivity.google.com.

À partir de là, appuyez sur « Contrôles d’activité » dans le menu et activez ou désactivez « Enregistrements audio ».

Google vous demandera si vous êtes sûr et vous en dira un peu plus sur ce que signifie la mise en pause de la voix et de l’audio.

Si vous souhaitez toujours continuer, cliquez sur « J’accepte ». Sinon, cliquez sur « Non merci ».

Si vous êtes sur l’application mobile, vous appuyez sur l’icône de votre profil en haut à droite, appuyez sur « Mon activité », puis sur « Enregistrer l’activité ».

À partir de là, vous pouvez à nouveau activer ou désactiver la fonction.

Il existe des moyens de vérifier ce que Google a enregistré à votre sujet Crédit : Getty – Contributeur