Les employés de CBS News secoués après l’interview de Tony Dokoupil avec Ta-Nehisi Coates

Tony Dokoupil, co-animateur de « CBS Mornings », ne subira pas d’autres répercussions suite à son entretien controversé avec l’auteur Ta-Nehisi Coates à propos d’Israël, selon un responsable proche du dossier et qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

La division de l’information a été perturbée lundi après que la direction ait réprimandé Dokoupil lors d’un appel éditorial concernant son échange avec Coates sur l’édition du 30 septembre du programme.

Dokoupil a été critiqué pour la manière dont il a interrogé Coates sur son nouveau livre, « The Message », qui examine le conflit Israël-Gaza. La direction de CBS News a déclaré lors de l’appel que l’interview ne répondait pas aux normes éditoriales de la société.

Critiquer un journaliste lors d’un appel largement entendu du personnel est une démarche inhabituelle. Un enregistrement de l’appel a été obtenu et publié par la presse librele média d’information numérique lancé par Bari Weiss.

Les membres du personnel étaient encore enthousiasmés par cette décision mardi, certains d’entre eux critiquant les réprimandes de la direction.

Mais Dokoupil était présent dans l’édition de mardi de « CBS Mornings » et aucune mention de la polémique n’a été faite. La co-animatrice Gayle King a présenté un rapport sur les derniers développements au Moyen-Orient.

Dokoupil a récemment signé un nouvel accord pluriannuel avec le réseau.

Il a récemment été nommé co-animateur d’une troisième heure de l’émission récemment lancée, diffusée sur plusieurs marchés, dont Los Angeles. Le programme, appelé « CBS Mornings Plus », est un projet favori de Wendy McMahon, directrice générale de CBS News and Stations et CBS Media Ventures.

Les discussions internes sur la manière de rendre compte du conflit Israël-Gaza ont été fréquentes au sein des agences de presse depuis que le Hamas a attaqué Israël il y a un an, tuant 1 200 personnes et prenant environ 250 otages. Depuis, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ses chiffres ne font pas de distinction entre combattants et civils, mais ils indiquent qu’au moins la moitié des morts sont des femmes et des enfants.

Mais les retombées de l’interview de Dokoupil ont été plus lourdes que d’habitude.

Dokoupil, qui est juif et a deux enfants vivant avec son ex-femme en Israël, a eu un ton amical lors de l’entretien avec Coates. Mais il a remis en question l’approche adoptée par l’auteur dans son livre, qui compare le traitement réservé par Israël aux Palestiniens en Cisjordanie à l’ère de ségrégation Jim Crow aux États-Unis.

Dokoupil a observé que le livre n’explorait pas les menaces auxquelles Israël est confronté de la part de ses adversaires voisins au Moyen-Orient.

« Pourquoi laisser de côté le fait qu’Israël est entouré de pays qui veulent l’éliminer ? » demanda Dokoupil. « Pourquoi laisser de côté le fait qu’Israël traite avec des groupes terroristes qui veulent l’éliminer ?

« Cette perspective ne manque pas dans les médias américains », a répondu Coates. «Je suis toujours très préoccupé par ceux qui n’ont pas de voix.»

Dokoupil a également déclaré que si le nom et l’éditeur de Coates n’étaient pas attachés au livre, une partie du contenu « ne serait pas déplacée dans le sac à dos d’un extrémiste ».

Lors de l’appel éditorial de lundi, Adrienne Roark, responsable de la collecte d’informations au sein du réseau, a déclaré que les employés « avaient tendu la main pour exprimer leurs inquiétudes concernant les reportages récents », y compris l’interview de Dokoupil.

Parmi ces employés figuraient des cadres de l’unité des normes et pratiques et de la race et de la culture de la division, selon des personnes proches des discussions, qui ont ajouté que Dokoupil leur avait présenté ses excuses.

« Nous devons vérifier nos préjugés et nos opinions à la porte », a déclaré Roark lors de l’appel. « Nous sommes ici pour rapporter la nouvelle sans crainte ni faveur. »

La direction a reçu des représailles lors de l’appel éditorial de lundi. Jan Crawford, une journaliste chevronnée qui couvre la Cour suprême pour CBS News, a défendu Dokoupil, affirmant qu’elle ne voyait pas comment l’animatrice avait violé la politique de l’entreprise.

« Tony a empêché la diffusion sur notre réseau d’un récit unilatéral qui était complètement dépourvu d’histoire ou de faits », a déclaré Crawford, selon l’enregistrement publié par Free Press. « En tant que personne qui réalise beaucoup d’interviews, je ne sais pas maintenant comment procéder en contestant des points de vue qui sont manifestement unilatéraux et dénués de faits et d’histoire. »