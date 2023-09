Les employés d’Apple en France font grève avant le lancement de l’iPhone 15

Dans un monde de demande croissante pour les droits du travail, les salariés des Apple Store en France cherchent à se joindre au mouvement. A l’approche du lancement de l’iPhone 15 cette semaine, les équipes françaises d’Apple ont officiellement appelé à une grève dès ce vendredi.

Reuters signalé sur l’annonce, qui a été publiée sur X (anciennement Twitter) par le syndicat CGT Apple France. Le syndicat appelle à une grève de deux jours qui débutera ce vendredi, parallèlement au lancement très attendu de la grève. iPhone 15 annoncé il y a à peine une semaine. Le média rapporte que le syndicat souhaite que la manifestation ait lieu à l’Opéra Garnier de Paris, à proximité de l’un des magasins phares de l’entreprise, à la suite de réunions infructueuses avec la direction de l’entreprise pour une augmentation des salaires. La syndicaliste Karine Chouchane aurait dit Selon le média français Libération, cet appel pourrait mobiliser environ 75 % des effectifs français d’Apple.

« La direction ayant décidé d’ignorer nos revendications et inquiétudes malgré leur parfaite légitimité, les 4 syndicats d’Apple Retail France (ainsi que les représentants des équipes Barcelone et Corporate) appellent à la grève, les 22 et 23 septembre », CGT Apple Retail a écrit dans un déclaration sur Twitter, traduit automatiquement du français. « Nous rappellerons ainsi à la direction que ce ne sont pas ces mouvements qui nuisent à l’entreprise, mais plutôt leur déni face au mal-être de ses salariés. »

La pression du syndicat Apple se poursuit, certains magasins aux États-Unis constatant déjà une certaine traction, mais non sans frictions. Le magasin Apple du World Trade Center à New York a été le théâtre d’une campagne syndicale au printemps 2022 aux côtés une poussée similaire dans un Apple Store à Atlanta. Des salaires plus élevés figurent en tête de liste des revendications des employés d’Apple syndiqués, car ils affirment que leur rémunération n’a pas suivi le taux d’inflation. Après quelques des tactiques antisyndicales ont été déployées par Apple à New York, un juge du National Labor Relations Board a demandé à Apple de cesser et s’abstenir d’interroger de manière coercitive les employés sur les efforts syndicaux.

Néanmoins, Apple a porté son attention sur une certaine pression croissante en France. En plus de La pression des syndicats de salariés français, Les ventes d’iPhone 12 dans le pays ont été interrompues après que les régulateurs ont constaté que les appareils émettaient des niveaux de rayonnement électromagnétique supérieurs aux normes de l’Union européenne. À l’instar de la France, L’Allemagne et la Belgique ont emboîté le pas avec leurs propres enquêtes dans l’appareil.