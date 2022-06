Les employés d’Apple du Maryland votent pour le premier magasin syndiqué de l’entreprise aux États-Unis

Les employés d’un magasin Apple à Towson, dans le Maryland, ont voté samedi pour adhérer à un syndicat, une réalisation importante pour le travail organisé qui pourrait encourager les employés d’autres magasins Apple à se syndiquer. Le magasin Towson est le premier magasin Apple syndiqué aux États-Unis

Le vote est une défaite pour Apple, qui s’est opposé aux efforts de syndicalisation, et pourrait inciter les travailleurs des autres points de vente de l’entreprise à aller de l’avant avec la syndicalisation.

Le décompte était de 65 voix pour et 33 contre. Environ 110 employés avaient le droit de voter pour adhérer à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale. Le vote a commencé mercredi et s’est poursuivi jusqu’à samedi soir.

« Nous l’avons fait Towson ! Nous avons gagné notre vote syndical ! Merci à tous ceux qui ont travaillé si dur et à tous ceux qui ont soutenu ! Towson organisateurs tweeté.

Le Conseil national des relations du travail doit encore certifier les votes. Cela pourrait prendre environ une semaine. Apple est tenu de négocier avec le syndicat sur les conditions de travail après la certification du vote, selon le NLRB.

Le magasin Towson n’est pas l’un des soi-disant magasins « phares » d’Apple dans les zones à fort trafic des grandes villes. C’est un endroit plus petit à l’intérieur d’un centre commercial.

Le magasin a attiré l’attention de la direction d’Apple dès que les travailleurs ont annoncé leur intention de se syndiquer. La responsable du commerce de détail et des ressources humaines d’Apple, Deirdre O’Brien, s’est rendue sur les lieux en mai. Un message enregistré d’O’Brien distribué aux employés après que les campagnes syndicales ont été rendues publiques a découragé les travailleurs du commerce de détail de se syndiquer, affirmant que cela rendrait plus difficile pour Apple de répondre aux préoccupations des employés. Elle a déclaré que les syndicats ne sont pas engagés envers les employés de l’entreprise.

Les travailleurs demandent plus d’informations sur les salaires et les conditions de travail, comme la façon dont les magasins gèrent la sécurité de Covid et d’autres opérations.

« Pour être clair, la décision de former un syndicat nous concerne, en tant que travailleurs, accédant à des droits que nous n’avons pas actuellement », ont déclaré les organisateurs de Towson. écrit dans une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook.

Le magasin Towson est l’un des nombreux magasins Apple qui ont annoncé publiquement des campagnes syndicales et d’autres organisateurs de vente au détail sur d’autres sites surveillent de près ses résultats. Deux magasins à fort trafic et à volume élevé à New York, les emplacements du Grand Central Terminal et du World Trade Center, ont signalé qu’ils se syndiquaient, mais n’ont pas encore atteint l’étape d’un vote officiel.

Un magasin à Atlanta, en Géorgie, devait organiser des élections plus tôt ce mois-ci, qui ont été reportées indéfiniment après que le syndicat, Communication Workers of America, a allégué qu’Apple avait intimidé ses employés. Les magasins de Louisville, Kentucky et Nashville, Tennessee sont également en train d’organiser, selon NBC News.

Il est peu probable que le syndicat de vente au détail Apple du magasin Towson compromette le modèle commercial de base d’Apple consistant à vendre des appareils et des services. Bien que les magasins Apple soient un canal clé pour vendre des produits, Apple vend également via son site Web et ses partenaires de vente au détail comme les transporteurs. La main-d’œuvre horaire d’Apple est plus petite que celle d’autres entreprises actuellement confrontées à des vagues de campagnes syndicales, comme Amazon et Starbucks.

Apple est l’une des entreprises les plus rentables au monde. Il a déclaré plus de 365 milliards de dollars de ventes mondiales en 2021 et affirme que ses employés de vente au détail aux États-Unis gagnent au moins 22 dollars de l’heure.